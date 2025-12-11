Jana Christianová a Nikola Příleská si před mistrovstvím světa v Brně a Ostravě navrhly design masek. Obě na nich mají vyobrazené symboly českého lva a moravské orlice, mezi osobní věci si vybraly společně i pivo jako tradiční nápoj. Rekordmanka české reprezentace v počtu startů Christianová si na zadní část dala data svého působení v národním týmu a oblíbený slogan v angličtině „Šťastný gólman je dobrý gólman“. Příleská srdíčkem děkuje své rodině za podporu v kariéře a vyznává motto „Věř svým snům“.
Na maskách florbalových brankářek nechybí pivo
Gólmanky si vybíraly přibližně z padesátky návrhů, které jim zasílali fanoušci. O vyhotovení masek se postaral trenér brankářek národního týmu a airbrusher Roman Vítek. Vytváří masky i pro hokejové hvězdy, kdy jednu nosil na loňském mistrovství světa v Praze gólman Lukáš Dostál, který vychytal Česku zlatou medaili po dlouhých 14 letech.
Christianová si zvolila návrh Vojtěcha Churého. „Byl to hodně těžký výběr. Byl to vlastně až ten, co přišel úplně na poslední chvíli, asi deset minut po limitu, který na to lidi měli. Původně jsem vybrala jiný, a nakonec jsem zvolila tady ten, protože mi přišel nejoriginálnější a nejvíc ve mně evokoval Moravu, nějaké tradice a něco, co se pojí k tomu šampionátu,“ řekla novinářům Christianová.
„Kromě motivů z toho návrhu tam mám ještě Prahu, což je moje rodné město. Také roky 2008 až 2025, což je období, kdy jsem působila v ženské reprezentaci jako takovou připomínku. Potom tam mám nápis ‚Happy goalie is a good goalie‘. To je takové roztomilé rčení, které jsem si oblíbila poslední dobou ve Švédsku,“ uvedla brankářka mistrovského Thorengruppenu.
Je už na osmém mistrovství světa, masky z minulých šampionátů má schované a vystaví si je v budoucnu vedle sebe. „Ne vždycky jsme měly takhle hezké masky. Na začátku byly jenom od výrobce, takže to byly úplně obyčejné sériově vyráběné kusy, které si mohl pořídit každý. Teďka už jsme se posunuly tak, že máme masku, kterou nikdo nemá. Mám schovanou velkou většinu z nich, které mám nějak personalizované od Romana Vítka. Jednou přijdou do hezké vitrínky,“ plánovala si Christianová.
Příleskou zaujaly motivy od Michala Baroně. „Bylo z čeho vybírat. Já tam mám naši vlajku, z obou stran je Ostrava a Brno, což jsou má domovská města. V Brně jsem začínala, v Ostravě jsem teď. Zároveň jsou to pořadatelská města. Chtěla jsem mít i nějaké památky,“ řekla Příleská. Vybrala katedrálu Petrov, hrad Špilberk, věž Bolt Tower i oblast Dolních Vítkovic a přidala noty české státní hymny.
Slogan „Believe in your dreams“ má na všech helmách. „Domácí mistrovství je splněný sen, takže to docela sedí. A pak tam mám také rodinu v srdíčku, což je pro mě strašně důležité. Chtěla jsem to tam mít, až půjde do tuhého, nebo budu jakkoliv pochybovat, tak se podívám a budu tam mít ty důležité věci. Vzpomenu si, proč jsem tady, kdo mě sem dostal,“ doplnila opora mistrovských Vítkovic Příleská.
Obě se shodly, že vhodným doplňkem bude půllitr piva. „Řekly jsme si, že tam chceme mít něco společného, tak jsme si daly pivo. To nás spojuje a zároveň je to takový český národní symbol. Obě máme pivo rády,“ prohlásila Příleská. „Pivo je takové typicky české. Taková tradice, co od nás po světě každý zná,“ dodala Christianová.