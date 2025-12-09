Norské florbalistky zvítězily v předkole play-off mistrovství světa v Brně nad Polskem 2:1 po nájezdech a ve čtvrtečním čtvrtfinále narazí v Ostravě na domácí Česko v přímém přenosu ČT sport od 16:20. Rozhodla o tom v sedmé sérii rozstřelu Tone Einstulenová, která je rekordmankou s 53 odehranými zápasy na světových šampionátech.
Florbalistky se ve čtvrtfinále MS utkají s Norskem
Polsko se dostalo do vedení v čase 14:17 díky brance Maji Helmanové, která hraje za Vítkovice. Norky se dočkaly vyrovnání 29 sekund před koncem základní hrací doby při power-play, když zblízka doklepla puk do odkryté branky Line Terjesenová. Desetiminutové nastavení nerozhodlo a drama v nájezdech rozuzlila šestatřicetiletá Einstulenová, jež startuje na osmém MS.
Česky se s Norskem utkají poprvé od prosince 2017, kdy je v základní skupině mistrovství světa v Bratislavě porazily 8:0. Ve 14 vzájemných soubojích si připsaly deset výher a čtyři porážky při skóre 72:37. Naposledy se Norky radovaly z vítězství nad českým výběrem v dubnu 2005, kdy uspěly v přípravném zápase v Liberci po výsledku 5:2. Od té doby Češky osmkrát za sebou zvítězily.
„Očekávám pevnou obranu. Norky mají dost zkušený tým. Turnajem prošly docela hladce, takže si myslím, že to je souboj na úrovni Slovenska či Polska. Očekávám, že si to budeme muset opravdu odpracovat, abychom postoupili dál,“ řekl trenér Lukáš Procházka.
Norky v Brně ve výkonnostně horší skupině C postupně vyhrály nad Japonskem 9:2, Nizozemskem 8:4 a Austrálií 10:0. Postupem přes Polsko si zajistily vylepšení 11. pozice z minulého MS v roce 2023 v Singapuru, která pro ně byla nejhorší v historii. Polsko nenaváže na šesté místo a skončí nejhůře od roku 2007, kdy bylo na MS v Dánsku jedenácté.
Slovensko s českým hlavním trenérem Michalem Jedličkou a asistentem Ondřejem Hourou splnilo roli favorita proti Nizozemsku a zvítězilo 11:4. Slovenky ve čtvrtek od 19:30 v Ostravar Aréně vyzvou ve čtvrtfinále Švýcarsko.
„Proti Švýcarkám je to taková klasika. Hráli jsme s nimi na Světových hrách a předtím kvalifikaci. Samozřejmě, furt si říkám, že už by to mohlo přijít, ale je potřeba pokora. Švýcarsko je ta top čtyřka a je prostě odskočené. Jeden z nějakých deseti dvaceti zápasů bychom mohli nějak upachtit. Budeme se snažit hrát naše maximum,“ řekl Jedlička.
Lotyšsko zvítězilo nad Německem 4:3 a v pátečním čtvrtfinále se utká s šampionkami z posledních devíti MS Švédkami. Dvěma brankami včetně vítězné zařídila výhru Lotyšek Simona Grapenová, tři body za gól a dvě asistence si za vítězky připsala Julija Roziteová.
Dánsko porazilo i díky brance a asistenci Sofie Frederiksenové 4:1 Estonsko a v pátek bude hrát o semifinále s Finskem. Vítěz narazí v sobotu na lepšího ze souboje Česka s Norskem.
Předkolo play-off MS florbalistek
Slovensko – Nizozemsko 11:4 (4:1, 4:0, 3:3)Branky: 25. a 32. Pudišová, 45. a 46. Chúpeková, 14. Túčeková, 15. Dobošová, 17. Ragačová, 20. Belicová, 29. Faktorová, 31. Mrázová, 53. Grossová – 2. Stoffersová, 44. Eglinová, 46. van der Veenová, 54. Goversová.
Polsko – Norsko 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 – 0:0)Branky: 15. Helmanová – 60. Terjesenová, rozhodující sam. nájezd Einstulenová.
Lotyšsko – Německo 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)Branky: 3. a 55. Grapenová, 33. Jarohovičová, 43. J. Roziteová – 17. Bestová, 33. Martiová, 44. Bergerová.
Dánsko – Estonsko 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Branky: 4. Faldenová, 37. Fredriksenová, 46. E. Thomsenová, 46. Jorgensenová – 58. Vaartová-Molderová.