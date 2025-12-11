České florbalistky odpoledne nastoupí do čtvrtfinále letošního světového šampionátu. Čeká je souboj s Norskem, v němž by měly být jasnými favoritkami. S Norkami reprezentace hrála na MS naposledy před osmi lety, když vyhrála 8:0. Přímý přenos utkání sledujte od 16:20 na ČT sport a ČT sport Plus.
Florbalistkám stojí v cestě do semifinále soupeřky z Norska
„Je to zkušený tým s dobře utaženou obranou. Zároveň ho vnímám na mistrovství světa jako zatím neprověřený, protože Norky nepatří do té skupiny, v které hrály. V Singapuru si to pokazily jednou hodně nepovedenou třetinou. Že spadly do ‚béčka‘, byl spíš omyl,“ řekl trenér Lukáš Procházka.
Norky v Singapuru v předkole play-off podlehly Dánsku 3:4 v prodloužení a opustily elitní osmičku. Navíc prohrály i s Německem a skončily až jedenácté, což pro ně bylo nejhorší umístění v historii. Bronzové medailistky z let 1997 a 2001 byly naposledy v semifinále v roce 2005, kdy se hrálo také v Singapuru.
Pokles úrovně jejich reprezentace v průběhu let dokumentují i výsledky s Českem, které si ve 14 vzájemných soubojích připsalo deset výher a čtyři porážky při skóre 72:37. Naposledy se Norky radovaly z vítězství nad českým výběrem v dubnu 2005 v přípravném zápase v Liberci (5:2). V Brně ve výkonnostně horší skupině C vyhrály nad Japonskem 9:2, Nizozemskem 8:4 a Austrálií 10:0 a v předkole play-off zdolaly Polsko 2:1 po nájezdech.
„Nemáme tolik informací, byť samozřejmě jsme se podívali na všechny zápasy. Ale analyzovat zápas třeba s Japonskem nedává úplně smysl. Očekávám pevnou obranu, kontry na úrovni Lotyšek, takže docela nebezpečné. V první lajně mají tři čtyři velmi kvalitní hráčky se zkušenostmi ze švédské ligy a skvělou brankářku (Theu Kristine Ekholtovou),“ řekl Procházka.
Chytat bude Jana Christianová. Rekordmanka v počtu startů v české reprezentaci čelila Norkám čtyřikrát a pokaždé vítězně. Naposledy to bylo v roce 2013 v úvodním utkání prvního domácího mistrovství světa v Brně při výhře 6:1. „Čekám, že budou hodně houževnaté, nemají co ztratit. Vlastně je překvapivé, že se dostaly do čtvrtfinále. Očekáváme, že nám nedají nic zadarmo a bude to hodně těžký zápas. Předpokládám, že budou hrát spíš na brejky a budou se snažit hodně bránit. Takže to bude dobývání norské branky,“ uvedla Christianová.
„Asi ztratily trošku kontakt s tou top čtyřkou, ale zase na druhou stranu nedostaly deset, patnáct gólů od Švédek, takže tím nejsou nijak poznamenané. Asi si říkají, že Češky nejsou tak silný soupeř jako třeba severské státy, ale doufám, že je vyvedeme z omylu,“ dodala Christianová.
Do Ostravar Arény pro 8844 diváků se Češky těší po přesunu ze základní skupiny v Brně, kde se na jejich tři zápasy zcela zaplnila Starez Aréna Vodova více než 2800 diváky. „Změna to je. Jiný prostor, ale máme s tím zkušenost jak trenérský tým, tak řada holek ze superfinále. Takže problém to určitě nebude,“ podotkl Procházka.
„Možná paradoxně, byť je to větší hala a bude víc diváků, tak si myslím, že se líp uslyšíme, protože v Brně to byl fakt hukot. Na střídačce jsme se neslyšeli. Tady se to tím prostorem trochu víc přitlumí. Pro nějakou komunikaci na hřišti nebo krátké pokyny ze střídačky to může být i výhoda. Ale přejeme si, aby pokračovalo to Brno,“ ocenil kouč dosavadní atmosféru.
V Brně na 28 zápasů základních skupin a předkola play-off přišlo 21 216 diváků a organizátoři jsou na dobré cestě překonat divácký rekord 44.513 příznivců ze švýcarského Neuchatelu z roku 2019. „Doufám, že diváci z Ostravy nebo i z dalších koutů republiky vytvoří skvělou atmosféru, stejně jako byla v Brně. Bylo to opravdu skvělé,“ dodal Procházka.