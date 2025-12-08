Na konci srpna mistrovství světa basketbalistů, nyní světový šampionát florbalistek. Jaromír Jágr ve své divácké premiéře přinesl českému týmu štěstí, neboť na rozdíl od basketbalové ligy mohl v Brně sledovat vydařený český obrat a výhru 7:4 nad Švýcarskem. Nejvíce hokejovou legendu překvapila samotná atmosféra, Češkám věří na medaili.
Na hokeji bývá skvělá atmosféra, ale ne taková, žasnul Jágr z MS florbalistek
„Musím říct, že mě hrozně moc překvapila ta atmosféra. Zaprvé bylo dost lidí, já myslím, že bylo vyprodáno, dva tisíce osm set, a hlavně celou dobu fandili. Což jako na hokeji bývá skvělá atmosféra, ale ne taková. Musím říct, že mě to překvapilo, a musím říct, že to byl skvělý a pohledný zápas a padlo hodně branek,“ prozradil Jágr.
Atraktivní duel o první místo ve skupině jej zaujal. „Muselo to být náročné. Ty rozměry, myslím, že jsou 40 na 20 metrů a hraje se na tři lajny, pak se to stahuje na dvě lajny, takže první lajna ta skoro pořád hrála. Myslím, že dala šest gólů ze sedmi, takže se jim extrémně dařilo. Ale běhat minutu v kuse a celý zápas není opravdu jednoduché, takže to klobouk dolů před nimi,“ ocenil.
„Párkrát jsem viděl florbal v televizi, ale naživo poprvé. Ženské stoprocentně poprvé. A musím říct, že se mi to líbí. Je vidět, že když je tam někdo dobrý, dokáže proběhnout ty hráčky, dokáže dát i krásné góly, takže pohledné to bylo,“ konstatoval druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL, který ještě v 53 letech hraje extraligu za Kladno.
Florbal inspiroval pro některé finty v zakončení nejlepšího současného českého kanonýra Davida Pastrňáka z Bostonu. Jágra ne. „Já už jsem starý a už se nebudu měnit, ale je to hodně podobné s hokejem. Je tam hodně soubojů jeden na jednoho a musíte si ten míček pokrýt tělem, což je úplně stejné jako u hokeje. Je to vlastně ten styl, co já jsem hrál celý život. Takže já si myslím, že kdybych nebyl tak těžký a docela uměl běhat, tak si myslím, že bych byl docela dobrý i v tom,“ věří Jágr.
Při boji o medaile na konci týdne v Ostravě už osobně nebude. „Budu ale samozřejmě fandit,“ ubezpečil Jágr a věří, že se naplní i Ostravar Aréna. „Samozřejmě v Ostravě bude větší hala, ale i tak si myslím, že fanoušci přijdou. Věřím tomu, že holky odevzdají maximum a mají šanci tu medaili letos získat,“ dodal Jágr.