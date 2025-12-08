České florbalistky si zajistily čtvrtfinálový postup z prvního místa famózní závěrečnou třetinou. S brněnským zázemím se rozloučily výhrou 7:4 nad Švýcarskem, které tak skončilo na druhém místě. O svůj druhý hattrick na světovém šampionátu se postarala Šárka Staňková, jež přidala i jednu asistenci. Svěřenkyně Lukáše Procházky nyní čeká přesun do Ostravar Areny, kde ve čtvrtek od 16 hodin před obrazovkami ČT sport nastoupí do play-off. Jejich soupeř vzejde z úterního předkola play-off.
SESTŘIHČešky slaví postup z prvního místa, Staňková opět řádila
„My jsme věděli, že to bude zápas o vítězství ve skupině, tušili jsme to už před šampionátem. Měl úplně všechno a jsem opravdu pyšný na holky, jakým způsobem to zvládly, jak se vypořádaly s tím, že to je třetí zápas ve třech dnech. A my hrajeme hodně aktivně, chceme tady těm lidem něco ukázat," řekl po utkání český kouč.
Českou kanonádu sledoval Jaromír Jágr. Hokejová legenda vhodila úvodní čestné buly mezi Vanessu Rebeccu Keprtovou a Lailu Edizovou, s oběma se vyfotila a potom se usadila v hledišti vedle své partnerky Dominiky Branišové. Dlouho se hrálo bez velkých šancí a tu největší měla v 9. minutě Karolína Klubalová, která se natlačila před brankářku Laru Heiniovou, ale neprostřelila ji. Po polovině úvodní části se Češky neprosadily při vyloučení Serainy Fitziové. V 15. minutě sice poslala balonek do branky Vendula Beránková, ale bylo to vysokou holí.
„Já myslím, že tohle je potom pro všechny zážitek prakticky na celý život, když vás taková legenda přijede podpořit. Strašně si toho vážím. A jsem strašně rád za holky, protože jsem viděl, jak je to potěšilo. My jsme to vůbec nevěděli a myslím si, že to pro ně bylo úžasné a že si to fakt i zasloužily, že to všechno takhle zaklaplo do sebe,“ podotkl Procházka.
V čase 18:13 už se domácí tým radoval. Po střele Klubalové se prosadila z dorážky kapitánka Kubečková. Za minutu a půl bylo vyrovnáno. Klubalová chybnou zpětnou přihrávkou o mantinel nabídla balonek do šance Edizové, která vyrovnala. Sedm sekund před koncem první třetiny se Češky vrátily do vedení, poté co střelu Martiny Řepkové tečovala v souboji s Doris Bergerovou ve velkém brankovišti Pavlína Bačová.
Po 107 sekundách druhé části propadla střela Anji Wyssové od levého mantinelu Nikole Příleské pod pravou rukou a za dalších 38 vteřin po pasu Anniny Faisstové otočila stav Norina Reusserová. Při trestu Nely Jirákové Češky odolaly a ve 28. minutě po akci Brucháčkové vyrovnala opět z dorážky Kubečková. V čase 35:08 se dostala do dobré střelecké pozice Reusserová a také skórovala podruhé. Za dvě a půl minuty odpověděla Staňková, jež bekhendem poslala za Heiniovou míček odražený po střele Brucháčkové od zadního mantinelu.
Po 81 sekundách závěrečné části při vyloučení Bergerové proměnila opět Staňková přihrávku Denisy Ratajové. Za 65 vteřin Staňková přihrála do brankoviště Brucháčkové a bylo to už 6:4. Ve 49. minutě našla Kubečková před brankou volnou Staňkovou, ta dovršila hattrick a navázala na své čtyřbrankové představení z úvodního duelu proti Dánsku (11:0). S osmi trefami vyrovnala český rekord na jednom MS Ratajové (z roku 2019) a Brucháčkové (2023).
„Já jsem strašně šťastná, že jsme to urvaly. První místo ve skupině je strašně důležité, co se týče dalšího průběhu na turnaji. Věděly jsme, že to bude těžké, a také bylo. My jsme to ale zvládly, ustály a zvítězily,“ radovala se nejlepší česká střelkyně.
Výkon svých svěřenkyň v závěrečné třetině kvitoval i sám trenér. „Byli jsme neskuteční na nohách. Za mě fantastický zážitek a potřetí obrovské poděkování divákům, kteří i za toho stavu, kdy jsme tam třeba maličko padli dolů, byť to nebylo nic velkého, tak nás hnali a vlastně nás vraceli do toho zápasu. To bylo úžasné,“ dodal Procházka.
Jeho svěřenkyně se přesunou do Ostravy, kde budou bedlivě vyhlížet své čtvrtfinálové soupeřky. Ve čtvrtek se utkají s vítězem předkola, v němž se utkají Norky s Polskem, které v Brně schytaly na závěr skupiny výprask 1:18 od Finska. Skupinu ovládly na lepší skóre obhájkyně titulu ze Švédska, které přehrály slovenský výběr českého trenéra Michala Jedličky 15:1.
Česko – Švýcarsko 7:4 (2:1, 2:3, 3:0)
Branky a nahrávky: 19. Kubečková (Klubalová), 20. Bačová (Řepková), 28. Kubečková (A. Brucháčková), 38. Staňková (A. Brucháčková), 42. Staňková (Ratajová), 43. A. Brucháčková (Staňková), 49. Staňková (Kubečková) – 20. Edizová, 22. Wyssová (Gerigová), 23. Reusserová (Faisstová), 36. Reusserová (Faisstová). Rozhodčí: Snellman, Vänskäová (oba Fin.). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 2850.
Sestava Česka: Příleská – Stůjová, Ratajová, Jiráková, Staňková, Mechlová, Beránková – Bačová, Keprtová, Řepková – A. Brucháčková, Kubečková, Klubalová – Husková, Štekerová, Fuchsová – Trojánková. Trenér: Lukáš Procházka.