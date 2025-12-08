Svým stylem útočnice Linda Fuchsová připomíná svého otce Vladimíra, legendu Tatranu Střešovice a bývalého reprezentanta, a florbalové „rodinné stříbro“ ukázala svou premiérovou brankou na mistrovství světa. Typickou střelou tahem téměř od poloviny hřiště zvýšila náskok českých florbalistek nad Lotyšskem na 6:1. Na radost z gólu po odrazu od zadní konstrukce si musela počkat až do přerušení hry a kontrolu sudích u videa, ale sama si byla hned jeho platností jistá.
Fuchsová napodobila tátu Vladimíra. První trefu na MS si užila se zpožděním
„V tu chvíli jsem si byla jistější než kdykoli předtím. Ptal se mě na to i hlavní trenér Lukáš Procházka. Řekla jsem mu, že to byl gól na 110 procent, protože kdyby ne, tak nevím, kde by se v Matrixu stala chyba,“ uvedla Fuchsová.
„Viděla jsem to, protože jsem poměrně dlouho mířila. Ruce jsem měla nahoře už v tu chvíli. Potom jsem musela rychle chytit florbalku a hrát dál, takže ten moment byl takový zmatečný. Nicméně já i celá moje formace jsme si byly jisté, že to gól byl,“ doplnila Fuchsová, která si schovala míček na památku.
Při čekání na potvrzení byla v klidu. „Jak jsem si byla jistá, tak to bylo spíše čekání na pozitivní zprávu a na tu euforii, která následovala. Samozřejmě bylo trochu smolné, že se hra v tu chvíli nepřerušila. Každopádně jediný problém potom mohla být koncentrace na následující střídání, ale jinak si nemyslím, že by to bylo otravné,“ doplnila Fuchsová, která 20. prosince oslaví 19. narozeniny.
Byla to její sedmá trefa ve 12. utkání v národním týmu, ale ve druhém duelu na MS premiérová. „Myslím, že to je sen každého reprezentanta či reprezentantky, i těch, co ještě v reprezentaci nejsou. Jsem moc vděčná, že se mi to povedlo,“ popsala emoce, ale hlavně cílí na týmový úspěch. „Domácí mistrovství světa nenahrává ničemu jinému než právě vidině zisku titulu mistryň světa. Pro mě ten gól určitě neznamená tolik, jako to, čeho se tady s holkama snažíme dosáhnout za celý turnaj.“
Cítila se lépe než v pátek proti Dánsku při výhře 11:0, kdy na šampionátu debutovala. „Vnímám, že včerejší zápas byl pro celý tým spíše takový rozjezdový skrze to, že jsme atmosféru okusily poprvé. Ale věřím, že neděle už byla s úplně čistou hlavou a nemyslím si, že by tam bylo nějaké napětí,“ řekla Fuchsová.
Otec Vladimír, desetinásobný šampion s Tatranem Střešovice, se představil na dvou mistrovstvích světa a dal na nich v 11 zápasech osm branek. Dceru trénoval minulé dvě sezony ve Střešovicích. „Musím říct, že konverzace o florbale doma v podstatě převládají, takže to pro nás není nic neobvyklého. Je tady i teď na tribuně, nenechal by si to nikdy ujít a já jsem moc ráda, že mě u tohoto momentu může vidět. Doufám, že pyšně shlíží z tribuny,“ podotkla.
Dával jí i rady před premiérovým MS. „Říkal asi to, že tady nejsem omylem, že jsem si to vydřela. Tudíž ten jediný úkol, co teď mám, je ukázat to, co v sobě celou dobu mám a užívat si to,“ prohlásila. Gólově se prosadila střelou typickou i pro otce.
„Ano, myslím, že střela tahem je něco, co mě zdobí a předpokládám, že to zdobilo i mého tátu v kariéře. Takže asi to, jak to umím, je částečně dědičné a částečně také léta dřiny s ním na hřišti. To, že mě to naučil stejným způsobem, jako to uměl on, protože se mu to osvědčilo.“
Styl hry mají podobný. „Slýchám to velice často, spousta lidí, i tátovi vrstevníci například na facebooku, komentuje příspěvky ve stylu, že kdybych nebyla holka, tak si budou myslet, že to je on. Já osobně to nevím, ale asi těm lidem věřím a přijde mi hezké, že si to třeba dokážou takhle spojit,“ řekla Fuchsová.
V pondělí se Češky utkají se Švýcarskem o první místo ve skupině A. „Určitě to bude utkání na zcela jiné úrovni, než byly zápasy proti Dánsku či Lotyšsku. Věřím ale, že právě to, že jsme měly tu hru s pomalejším rozjezdem, nám může hrát do karet. Nicméně se musíme soustředit o milion procent více,“ dodala Fuchsová.