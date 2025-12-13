Dostanou se premiérově do finále mistrovství světa, navíc na domácí půdě? České florbalistky se odpoledne utkají s Finskem, které na šampionátu táhnou hvězdné sestry Kauppiovy. Přímý přenos utkání sledujte od 15:45 na ČT sport a ČT sport Plus.
Florbalistkám stojí v cestě do finále Finky s obávanými sestrami Kauppiovými
Češky porazily Finsko v polovině října na Euro Floorball Tour v Churu 7:2 a ukončily sérii čtrnácti porážek ve vzájemných zápasech. Předtím uspěly naposledy v září 2019 v přípravném utkání v Salu, kde zvítězily 5:4 po samostatných nájezdech. Při posledním souboji však byly úřadující vicemistryně světa a vítězky srpnových Světových her v Číně oslabené a chyběly největší hvězdy dvojčata Veera a Oona Kauppiovy.
„Já si myslím, že to bylo nějakých devět let, co jsme Finky neporazily, takže tohle byl pro nás velký faktor pro sebevědomí. A myslím si, že to přišlo i ve správnou dobu, protože kdybychom na něj měly čekat až na mistrovství, tak člověk tak nějak neví, jestli se to vůbec může povést. Takhle jsme to nějakým způsobem zlomily už v hlavách a doufám, že to v sobotu potvrdíme,“ řekla obránkyně Nela Jiráková.
Celkově mají Češky s Finkami z 57 vzájemných duelů na kontě šest výher, tři remízy a 48 porážek. Na mistrovství světa to je třináct proher ze stejného počtu zápasů. Z klíčových zápasů minulých tří šampionátů při prohrách v roce 2019 v Neuchatelu o 3. místo 4:5 v prodloužení, shodně v semifinále v Uppsale 4:5 a v Singapuru 2:8 se sestry Kauppiovy podílely na šestnácti z 18 gólů.
Podle Jirákové jsou stále stejnou hrozbou. „Když se koukneme na statistiky švédské ligy, tak asi můžeme říct, že ano. Jak Veera, tak Oona mají obrovskou sezonu a my si na ně samozřejmě, jako každé mistrovství, budeme muset dát pozor. Ale myslím si, že letos už to není jenom o těch soupeřích, ale myslím si, že už jsme tak kvalitní tým, že ty soupeřky se musí připravovat i na nás. Určitě to není tak, že jdeme do semifinále s tím, že zkusíme a uvidíme. Je to prostě padesát na padesát,“ uvedla Jiráková.
Sestry Kauppiovy hrají s českou brankářkou Janou Christianovou za Thorengruppen a Jiráková se s nimi jako hráčka Endre potkává. „My na ně vždycky máme takovou speciální taktiku, ale ne vždycky se to povede. Mně přijde, že v mé kariéře už jsme zkusily úplně všechno, co jde, ale nikdy nic moc nefungovalo. Ale já doufám, že to v sobotu prolomíme,“ dodala Jiráková.
„Finky mají silné individuality, ale i slabší místa, kde můžeme zaútočit. Na EFT si můžeme říkat, že jsme proti nim zahrály fajn zápasy, ale ony vždycky na mistrovství přijedou super připravené. Už se nám stalo, že nás taky přejely párkrát, jako to bylo v Singapuru. Musíme být připravené na každého a porazit každého, jestli chceme vyhrát,“ podotkla obránkyně Denisa Ratajová.