Florbal

Florbalistky podlehly Švýcarsku a v semifinále MSJ jdou na Finsko


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Sestřih utkání Česko – Švýcarsko
České florbalistky prohrály na juniorském mistrovství světa v italském Lignanu Sabbiadoro se Švýcarskem 5:6 a skončily v základní skupině B druhé. V sobotu čeká obhájkyně bronzu semifinále proti Finkám, které v „áčku“ neztratily ani bod. Přímý přenos sledujte od 15:55 na ČT sport Plus.

Za český tým si připsaly shodně gól a asistenci Anna Sládková, Veronika Dubcová, Lucie Švajcrová a Nikola Štekerová, která je se 14 body za šest branek a osm asistencí ze tří utkání nejproduktivnější hráčkou turnaje. Dva góly vítězek dala Corin Haldemannová.

Česko – Švýcarsko 5:6 (1:2, 2:1, 2:3)

Branky: 3. Sládková, 27. Veverková, 32. Dubcová, 53. Štekerová, 54. Švajcrová – 46. a 48. Haldemannová, 10. Kläyová, 19. Hürlimannová, 33. Grossová z tr. střílení. 46. Reusserová.

Florbalistky poprvé na MS inkasovaly, díky výhře nad Slovenkami už ale mají jistý postup

