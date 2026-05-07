Florbalistky poprvé na MS inkasovaly, díky výhře nad Slovenkami už ale mají jistý postup

České florbalistky mají druhé vítězství na MS hráček do 19 let. V Itálii porazily Slovensko 8:3 a s plným počtem bodů vedou tabulku skupiny B. Mají také jistý postup do semifinále šampionátu. Přímý přenos závěrečného utkání ve skupině proti Švýcarkám sledujte v pátek od 16:00 na ČT sport Plus.
Dvěma góly a jednou asistencí přispěla k výhře Lucie Švajcrová a tři body (1+2) si připsaly také Barbora Janošová a Nikola Štekerová, která v úvodním duelu s Dánskem při výhře 23:0 nasbírala devět bodů za čtyři trefy a pět asistencí.
Obhájkyně titulu vedou skupinu B a zajistily si postup do semifinále. Jejich dalšími soupeřkami budou v závěrečném skupinovém střetnutí Švýcarky.