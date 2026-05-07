Florbal

Florbalistky poprvé na MS inkasovaly, díky výhře nad Slovenkami už ale mají jistý postup


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
Florbalistky do 19 let porazily na MS Slovenky
Zdroj: ČT sport

České florbalistky mají druhé vítězství na MS hráček do 19 let. V Itálii porazily Slovensko 8:3 a s plným počtem bodů vedou tabulku skupiny B. Mají také jistý postup do semifinále šampionátu. Přímý přenos závěrečného utkání ve skupině proti Švýcarkám sledujte v pátek od 16:00 na ČT sport Plus.

Dvěma góly a jednou asistencí přispěla k výhře Lucie Švajcrová a tři body (1+2) si připsaly také Barbora Janošová a Nikola Štekerová, která v úvodním duelu s Dánskem při výhře 23:0 nasbírala devět bodů za čtyři trefy a pět asistencí.

Obhájkyně titulu vedou skupinu B a zajistily si postup do semifinále. Jejich dalšími soupeřkami budou v závěrečném skupinovém střetnutí Švýcarky.

Přečtěte si také

Florbalistky překonaly proti Dánsku rekord MS, Štekerová zazářila devíti body

6. 5. 2026

Florbalistky překonaly proti Dánsku rekord MS, Štekerová zazářila devíti body
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.