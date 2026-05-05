Florbalistky budou na juniorském MS útočit na pátou medaili v řadě

České florbalistky budou na juniorském mistrovství světa v italském Lignanu Sabbiadoru usilovat o pátou medaili za sebou. Tým kouče Tomáše Martiníka obhajuje bronz z roku 2024 z Lahti. Celkově mají Češky z 11 šampionátů hráček do 19 let šest cenných kovů – stříbro z roku 2022 a také bronzy z let 2010, 2014, 2018 a 2021.
Do turnaje vstoupí Češky ve středu proti Dánsku v 10:00, v dalších duelech v základní skupině B se utkají ve čtvrtek se Slovenskem ve stejný čas a v pátek se Švýcarskem od 16:00.
První dva celky postoupí do sobotního semifinále, o medaile se bude hrát v neděli. Všechny zápasy českého týmu můžete sledovat v přímém přenosu na ČT sport nebo ČT sport Plus.
„Cílem pro základní skupinu bude hlavně postup do semifinále. Vzhledem k aktuálnímu rozložení sil si troufnu tvrdit, že je téměř jedno, jestli bychom se v něm utkali s Finskem, nebo Švédskem. Abychom se dostali do boje o medaile, tak potřebujeme porazit Dánsko a Slovensko,“ řekl Martiník.
„To budou asi zápasy hlavně o našem efektivním útoku a pozornosti v obraně. Budeme chtít být dominantní na míčku, nehrát zbrkle a eliminovat ztráty. Zápas se Švýcarskem bude nejspíše nejen bojem o vítězství ve skupině, ale hlavně o dobrém rozpoložení před semifinále, které už je pro nás nějakou dobu vždycky ten ‚zápas cyklu’, který fakticky rozhoduje o všem a ani teď tomu nebude jinak,“ doplnil.
U bronzu v Lahti byla ze současného kádru útočnice Nikola Štekerová z Chodova, která se v prosinci podílela v dospělé reprezentaci na zisku stříbra na domácím MS v Ostravě a Brně.