Florbalisté zdolali v závěrečném zápase EFT Finsko. Výhru zapsaly i ženy, skončily druhé

Čeští florbalisté porazili na Euro Floorball Tour v Chomutově Finsko 3:2. Zisk prvních bodů na turnaji jim stačil na třetí místo. V čase 43:46 rozhodl v oslabení Filip Langer. Zvítězily také české reprezentantky. Na závěr turnaje Euro Floorball Tour v Gümligenu uspěly nad domácím Švýcarskem 2:1 a skončily druhé. Obrat v závěru dnešního utkání dovršila v čase 57:23 Karolína Klubalová.
Ve čtvrté minutě dostal Finy do vedení střelou od pravého mantinelu Justus Kainulainen, který ještě před polovinou úvodní části připravil gól pro Rikua Hakanena. V 18. minutě při vyloučení Janiho Rauhaly snížil Adam Delong.
V polovině utkání vyrovnal svou premiérovou brankou ve druhém reprezentačním utkání Michael Wertheim. Ve 44. minutě Češi otočili stav při trestu Jana Zoufalého.
Po přihrávce Adama Hemerky se Filip Langer dostal před Markuse Laaksa a zamířil do levého horního rohu branky.
„Start do zápasu nám nevyšel, o to víc je výhra cennější. Ukázala se naše mentální síla, drželi jsme se herního plánu a postupně se chopili otěží zápasu. Myslím si, že jsme Finy k tolika šancím nepustili, a to ani v jejich přesilovce, nebo když hráli závěrečné minuty bez brankáře,“ řekl Langer webu Českého florbalu.
Byl rád, že tým před domácím publikem zvládl po porážkách poslední zápas. „Jako tým máme ambice a ve dvou předchozích duelech se Švédy a Švýcary se nám nepodařily naplnit. Chceme vyhrávat a štve nás, když se to nedaří. Potřebovali jsme si některé herní věci mezi sebou vyjasnit. Jsem rád, jak jsme to proti Finům zvládli a správně plnili pokyny. Neuhýbali jsme z našeho plánu a přineslo to kýžený výsledek,“ konstatoval.
Pochvaloval si atmosféru před 724 diváky. „Před zápasy jsme se v kabině hodně bavili o tom, že zahrát si doma je výjimečný okamžik a není to moc časté. Moc všem fanouškům děkujeme za podporu, vytvořili úžasnou atmosféru a neustále nás hnali dopředu. Právě díky nim se nám povedlo zápas dotáhnout do vítězného konce,“ dodal Langer.
Svěřenci trenérů Jaroslava Berky a Joonase Navy v pátek prohráli se Švédskem 0:4 a v sobotu podlehli Švýcarsku 1:2.
Turnaj Euro Floorball Tour mužů v Chomutově
Turnaj Euro Floorball Tour mužů v Chomutově
Česko – Finsko 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 18. Delong (Havlas), 30. Wertheim, 44. Langer (Hemerka) – 4. Kainulainen (Suomela), 9. Hakanen (Kainulainen). Rozhodčí: Fässler, Schläpfer (oba Švýc.). Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 724.
Florbalistky vyhrály v Gümligenu nad Švýcarskem
Švýcarky se dostaly do vedení ve 13. minutě, kdy překonala Moniku Šolleovou Gentiana Behluliová. V závěru druhé třetiny nepomohla Češkám, které loňské finále na MS prohrály se Švýcarkami 0:2, k vyrovnání ani přesilová hra při vyloučení Anji Wyssové.
V 53. minutě vyrovnala Barbora Husková a v závěru Klubalová zužitkovala přihrávku Anny Brucháčkové. Autorka rozhodujícího gólu potom 91 sekund před koncem faulovala, ale v oslabení umocněném power-play domácích Češky odolaly.
Tým kouče Lukáše Procházky v repríze finále prosincového mistrovství světa v Ostravě proti úřadujícím šampionkám navázal na sobotní výhru nad Finskem 8:3 a podlehl jen v pátek suverénnímu Švédsku 0:4.
Turnaj Euro Floorball Tour žen v Gümligenu
Turnaj Euro Floorball Tour žen v Gümligenu
Švýcarsko – Česko 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 13. Behluliová (Reusserová) – 54. Husková (Fuchsová), 58. Klubalová (Brucháčková). Rozhodčí: Coduto, Pobitzer (oba It.). Vyloučení: 2:2. Bez využití: Diváci: 846.