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Florbalisté zdolali v závěrečném zápase EFT Finsko. Výhru zapsaly i ženy, skončily druhé


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Čeští florbalisté porazili na Euro Floorball Tour v Chomutově Finsko 3:2. Zisk prvních bodů na turnaji jim stačil na třetí místo. V čase 43:46 rozhodl v oslabení Filip Langer. Zvítězily také české reprezentantky. Na závěr turnaje Euro Floorball Tour v Gümligenu uspěly nad domácím Švýcarskem 2:1 a skončily druhé. Obrat v závěru dnešního utkání dovršila v čase 57:23 Karolína Klubalová.

Ve čtvrté minutě dostal Finy do vedení střelou od pravého mantinelu Justus Kainulainen, který ještě před polovinou úvodní části připravil gól pro Rikua Hakanena. V 18. minutě při vyloučení Janiho Rauhaly snížil Adam Delong.

V polovině utkání vyrovnal svou premiérovou brankou ve druhém reprezentačním utkání Michael Wertheim. Ve 44. minutě Češi otočili stav při trestu Jana Zoufalého.

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Branky v utkání Česko – Finsko na EFT v Chomutově
Zdroj: ČT sport

Po přihrávce Adama Hemerky se Filip Langer dostal před Markuse Laaksa a zamířil do levého horního rohu branky.

„Start do zápasu nám nevyšel, o to víc je výhra cennější. Ukázala se naše mentální síla, drželi jsme se herního plánu a postupně se chopili otěží zápasu. Myslím si, že jsme Finy k tolika šancím nepustili, a to ani v jejich přesilovce, nebo když hráli závěrečné minuty bez brankáře,“ řekl Langer webu Českého florbalu.

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Ohlasy Filipa Langera a Tomáše Jurca po utkání s Finskem
Zdroj: ČT sport

Byl rád, že tým před domácím publikem zvládl po porážkách poslední zápas. „Jako tým máme ambice a ve dvou předchozích duelech se Švédy a Švýcary se nám nepodařily naplnit. Chceme vyhrávat a štve nás, když se to nedaří. Potřebovali jsme si některé herní věci mezi sebou vyjasnit. Jsem rád, jak jsme to proti Finům zvládli a správně plnili pokyny. Neuhýbali jsme z našeho plánu a přineslo to kýžený výsledek,“ konstatoval.

Pochvaloval si atmosféru před 724 diváky. „Před zápasy jsme se v kabině hodně bavili o tom, že zahrát si doma je výjimečný okamžik a není to moc časté. Moc všem fanouškům děkujeme za podporu, vytvořili úžasnou atmosféru a neustále nás hnali dopředu. Právě díky nim se nám povedlo zápas dotáhnout do vítězného konce,“ dodal Langer.

Svěřenci trenérů Jaroslava Berky a Joonase Navy v pátek prohráli se Švédskem 0:4 a v sobotu podlehli Švýcarsku 1:2.

Turnaj Euro Floorball Tour mužů v Chomutově

Česko – Finsko 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 18. Delong (Havlas), 30. Wertheim, 44. Langer (Hemerka) – 4. Kainulainen (Suomela), 9. Hakanen (Kainulainen). Rozhodčí: Fässler, Schläpfer (oba Švýc.). Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 724.

Florbalistky vyhrály v Gümligenu nad Švýcarskem

Švýcarky se dostaly do vedení ve 13. minutě, kdy překonala Moniku Šolleovou Gentiana Behluliová. V závěru druhé třetiny nepomohla Češkám, které loňské finále na MS prohrály se Švýcarkami 0:2, k vyrovnání ani přesilová hra při vyloučení Anji Wyssové.

V 53. minutě vyrovnala Barbora Husková a v závěru Klubalová zužitkovala přihrávku Anny Brucháčkové. Autorka rozhodujícího gólu potom 91 sekund před koncem faulovala, ale v oslabení umocněném power-play domácích Češky odolaly.

Tým kouče Lukáše Procházky v repríze finále prosincového mistrovství světa v Ostravě proti úřadujícím šampionkám navázal na sobotní výhru nad Finskem 8:3 a podlehl jen v pátek suverénnímu Švédsku 0:4. 

Turnaj Euro Floorball Tour žen v Gümligenu

Švýcarsko – Česko 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 13. Behluliová (Reusserová) – 54. Husková (Fuchsová), 58. Klubalová (Brucháčková). Rozhodčí: Coduto, Pobitzer (oba It.). Vyloučení: 2:2. Bez využití: Diváci: 846.

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