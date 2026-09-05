Florbalisté prohráli na EFT v Chomutově i druhý duel. Ženy zvítězily v Gümligenu nad Finskem

Čeští florbalisté podlehli na turnaji Euro Floorball Tour v Chomutově Švýcarsku 1:2 a zapsali druhou porážku. V neděli se utkají od 13:00 s Finskem, přímý přenos sledujte na ČT2 a ČT sport Plus. Vítěz zápasu si zajistí třetí místo. Vítězný zápas zapsaly české florbalistky, které na Euro Floorball Tour ve švýcarském Gümligenu přehrály Finsko 8:3.
Švýcaři otevřeli skóre v čase 6:27, kdy Noël Seiler přihrál na střed volnému Levinu Conradovi a ten překonal Tomáše Jurca. V polovině úvodní třetiny domácí vyrovnali, nahrávku Adama Hemerky si srazil do vlastní branky Janis Graf.
Po bezbrankové druhé části se Švýcaři prosadili ve 47. minutě ve vlastním oslabení. Při vyloučení Pabla Mariottiho vystihl Niklas Graf přihrávku Adama Zubka a připravil branku pro Noaha Siegenthalera. V 59. minutě mohl vyrovnat při power play Filip Langer, ale trefil horní tyč.
Turnaj Euro Floorball Tour mužů v Chomutově
Turnaj Euro Floorball Tour mužů v Chomutově
Česko – Švýcarsko 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 10. vlastní J. Graf – 7. Conrad (Seiler), 47. Siegenthaler (N. Graf). Rozhodčí: Leholk, Schmidt (oba Dán.). Vyloučení: 0:1. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 617.
Florbalistky porazily Finsko potřetí za sebou
Český tým se dostal do vedení v čase 3:24, kdy se prosadila Šárka Staňková. V 11. minutě odpověděla Oona Kauppiová, ale za 87 sekund se trefila Vanessa Rebecca Keprtová a ještě v první třetině zvýšila Brucháčková. V polovině utkání zkorigovala stav v přesilové hře My Kippiová.
V 35. minutě skórovala Nela Jiráková a po 110 vteřinách závěrečné části využila početní výhodu Karolína Klubalová. Druhá trefa Finky Oony Kauppiové k obratu nenasměrovala, protože další góly přidaly Michaela Mechlová, Jiráková a při power-play do prázdné branky Pavlína Bačová.
Češky navázaly na vítězství nad Finskem z loňského října z EFT v Churu 7:2 a z prosincového semifinále MS v Ostravě 1:0. Osm branek je nejvíce v historii, co dokázaly v duelech se Seveřankami vstřelit.
„Z části to je o tom, že víme, jak na Finky v určitých ohledech hrát. K tomu, že vyhráváme, nám pomáhá, že do zápasů chodíme s větším sebevědomím a i ony se na nás již dívají trochu jinak. Hlavní bude, abychom na to dokázaly navázat i na dalších akcích,“ řekla obránkyně Staňková webu Českého florbalu.
„Zápas jsme zvládly velmi dobře. Už na začátku utkání to bylo znát, protože jsme do něj vstoupily lépe než do pátečního zápasu se Švédskem. Hrály jsme dobře, byly jsme sebevědomé na balonku. Většinu času jsme utkání kontrolovaly, takže s výkonem jsem spokojená. Utkání bylo hodně kouskované. Vyzkoušely jsme si hru ve čtyřech i přesilovku, což se nám bude do dalšího průběhu cyklu hodit,“ dodala Staňková.
Nad Finskem zvítězily svěřenkyně trenéra Lukáše Procházky potřetí za sebou a v 59. vzájemném utkání vybojovaly osmou výhru. Tři souboje skončily remízou a 48 vítězství má na kontě Finsko. V neděli se úřadující vicemistryně světa utkají s domácím Švýcarskem v repríze prosincového finále světového šampionátu v Ostravě.
Turnaj Euro Floorball Tour žen v Gümligenu
Turnaj Euro Floorball Tour žen v Gümligenu
Česko – Finsko 8:3 (3:1, 1:1, 4:1)
Branky a nahrávky: 4. Staňková (A. Brucháčková), 13. Keprtová (Bačová), 17. A. Brucháčková (Klubalová), 35. Jiráková (Staňková), 42. Klubalová (Kubečková), 52. Mechlová (D. Lískovcová), 57. Jiráková (Staňková), 59. Bačová (Kapcová) – 11. O. Kauppiová (Kippilová), 31. Kippilová (Nissilová), 44. O. Kauppiová (Westerlundová). Rozhodčí: Hasselberg, Friemel (oba Švýc.). Vyloučení: 4:2. Využití: 1:1. Diváci: 495.