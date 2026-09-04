Čeští florbalisté i florbalistky na EFT shodně podlehli Švédsku 0:4

Porážkou 0:4 se Švédskem vstoupili čeští florbalisté do domácího turnaje Euro Floorball Tour v Chomutově. Ve vzájemných zápasech prohráli počtvrté za sebou. V sobotu se tým koučů Jaroslava Berky a Joonase Naavy utká od 15:30 se Švýcarskem a přímý přenos můžete sledovat na ČT sport a ČT sport Plus. Stejným výsledkem v úvodním duelu EFT prohrály i české florbalistky.
Švédové se ujali vedení v čase 16:27, kdy překonal gólmana Lukáše Bauera střelou z levé strany k protější tyči Filip Eriksson. Češi nevyužili šance na vyrovnání a neprosadili se ani v přesilové hře. Seveřané 39 sekund před koncem druhé třetiny zvýšili díky Emilu Kalentunovi, který tečoval Erikssonův pokus.
V 55. minutě usměrnil Malte Lundmark do odkryté branky přihrávku Emila Hallqvista Johanssona a za 58 sekund dovršil výsledek z trestného střílení Albin Sjögren. Doma se česká reprezentace představila poprvé od loňského června, kdy v Praze odehrála dva zápasy se Švédy (2:1 a 3:4).
„Takhle jsme si vstup do turnaje nepředstavovali. S výsledkem 0:4 na domácí půdě být spokojeni nemůžeme. Byl to první zápas a speciálně proti Švédsku jsme to dnes chtěli zvládnout a začít turnaj vítězstvím,“ řekl obránce Adam Hemerka. „Některé pasáže hry byly dobré, měli jsme hodně šancí, ale nedokázali jsme je proměnit. Musíme se z toho poučit, něco i hodit za hlavu, vyhodnotit si to a připravit se na sobotní zápas,“ uvedl.
„Švédové nás předčili hlavně v efektivitě zakončení. Měli jsme více šancí, vytvořili jsme si více příležitostí, akorát nám tam nic nespadlo. Na této úrovni na tom musíme zapracovat, aby se to příště nestalo a ty zápasy jsme díky tomu vyhrávali,“ prohlásil Hemerka.
Česko – Švédsko 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Česko – Švédsko 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Branky a nahrávky: 17. Eriksson (Carlsten), 40. Kalentun (Eriksson), 55. M. Lundmark (Johansson), 55. Sjögren z trestného střílení. Rozhodčí: Fässler, Schläpfer (oba Švýc.). Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 640.
Nedařilo se ani ženám
Debutantka v české reprezentaci Eliška Svrčková inkasovala poprvé v čase 8:16, kdy ji překonala Maja Vikströmová. Ve 36. minutě zvýšila Moe Anderssonová. V závěrečné části skórovaly ještě do odkryté branky Tilde Sandlundová a z levé strany od mantinelu Ellen Rasmunsenová.
Premiéru si na turnaji vedle Švrčkové odbývají Monika Bláhová, Liliana Bolfová, Barbora Jašková, Dominika Lískovcová a Barbora Janošová, která v úterý oslavila šestnácté narozeniny a stala se nejmladší českou reprezentantkou v historii. Překonala rekord Kamily Musilové, která pod rodným jménem Bočanová nastoupila ve věku 16 let a 27 dnů.
Česko – Švédsko 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Česko – Švédsko 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Branky a nahrávky: 9. Viströmová (Bäckstedtová), 36. Anderssonová (Lundinová), 48. Sandlundová (Nordstrandová), 51. Rasmussenová (Sandlundová). Rozhodčí: Friemel, Hasselberg (oba Švýc.). Bez vyloučení. Diváci: 203.