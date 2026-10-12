Florbalisté Mladé Boleslavi vyhráli už posedmdesáté za sebou

Už na 70 utkání protáhli florbalisté mistrovské Mladé Boleslavi svou rekordní vítěznou sérii v nejvyšší soutěži. V dohrávce 6. kola superligy porazili doma Vary Bohemians 11:6.
Středočeši nezačali dobře, po trefě Michala Strachoty prohrávali. Jenže jen na chvíli, o minutu a sekundu později Mikeš Motejzík vyrovnal. Obrat v desáté minutě zařídil přesně pálící obránce Filip Zakonov a o jubilejní triumf už se Boleslav připravit nenechala.
Středočeši uspěli i v pátém utkání v sezoně a posunuli se na druhé místo o čtyři body za Tatran Střešovice, oproti němuž mají zápas k dobru.
Pěti body za gól a čtyři asistence se podílel na výhře obhájce titulu obránce Patrik Suchánek. Dvě branky a stejný počet asistencí zaznamenal za domácí Jakub Vařecha a hattrick vstřelil Michal Sládek.
Za poražené si připsal dvě trefy a jednu asistenci Jan Malič. Tři body za gól a dvě přihrávky měl také Filip Forman, který je s 21 body za 10 branek a 11 asistencí ze šesti utkání nejproduktivnějším hráčem soutěže.
Výsledek dohrávky 6. kola superligy florbalistů
Výsledek dohrávky 6. kola superligy florbalistů
Mladá Boleslav – Vary Bohemians 11:6 (4:1, 2:2, 5:3)
Branky: 47., 49. a 58. Sládek, 36. a 50. Vařecha, 4. Motejzík, 10. Zakonov, 12. Delong, 20. Wiener z tr. střílení, 34. Suchánek, 60. Š. Stránský – 45. a 55. Malič, 3. Strachota, 22. Zahraj, 24. F. Forman, 54. J. Petrák.