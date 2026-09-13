Florbal

Curney překonal metu 1000 bodů, Sparta rozdrtila FBC Ostrava


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Florbalisté Sparty deklasovali v úvodním kole superligy doma FBC Ostrava 14:2. Útočník Jiří Curney překonal hranici 1000 bodů v základní části.

Šestatřicetiletý Curney si připsal pět bodů za dva góly a tři asistence a polepšil si na 1003 bodů za 555 branek a 448 přihrávek ze 460 duelů. Druhý v pořadí Marek Vávra z Chodova má 723 bodů (410+313) z 353 utkání.

Curney se poprvé prosadil ve 23. minutě, kdy při vyloučení Františka Skořupa v přesilové hře zvýšil na 4:0. V čase 28:13 asistoval u gólu Jana Vondrušky na 5:0 a zápas přerušil slavnostní ceremoniál. Curney dostal dres s číslem 1000, který mu předal dlouholetý spoluhráč z Mladé Boleslavi Jan Natov, s nímž odehrál nejvíce utkání a posbíral nejvíce bodů.

Ještě ve druhé třetině si připsal Curney přihrávky u další trefy Vondrušky i přesilovkové branky Jakuba Mádla. Svůj pětibodový výkon korunoval v 56. minutě proměněným trestným střílením.

Vondruška v utkání zaznamenal hattrick a přidal i asistenci. Čtyři body za jednu trefu a tři přihrávky zaznamenal i Mikuláš Krbec. Tři branky vstřelil také Mádlo.

Nahrávám video
Vítkovičtí florbalisté porazili Kladno po nájezdech
Zdroj: ČT sport

Boleslav natáhla rekordní sérii

Mistrovská Mladá Boleslav doma porazila Liberec vysoko 14:4 a prodloužila rekordní sérii výher v nejvyšší soutěži už na 66 utkání. V minulém ročníku uspěla ve všech 35 duelech včetně play-off a naposledy našla přemožitele 14. října 2024, kdy prohrála na hřišti Střešovic 2:6.

Hattrickem se podílel na kanonádě Filip Zakonov. Pět bodů za dvě branky a tři asistence zaznamenal Jakub Vařecha a bilanci 2+2 měl Milan Tomašík.

Přečtěte si také

Startují nejvyšší florbalové soutěže. Kdo si vyšlápne na Boleslav? Curney útočí na 1000 bodů

Startují nejvyšší florbalové soutěže. Kdo si vyšlápne na Boleslav? Curney útočí na 1000 bodů

Florbalisté úřadujícího vicemistra Tatranu Střešovice zvítězili v úvodním kole superligy na hřišti obhájců bronzu Varů Bohemians 5:2.

V repríze semifinále minulé sezony představil favorit poprvé v soutěžním utkání velké posily a navrátilce z týmu švédského šampiona z posledních tří let Storvrety Ondřeje Němečka a Filipa Langera. Němeček si připsal gól a asistenci, Langer jednou skóroval. Čtyřmi body (2+2) zazářil Marek Beneš.

Beneš otevřel skóre šlágru v čase 4:01 v přesilové hře při vyloučení Filipa Formana a po vyrovnání Jiří Jogla poslal Tatran do vedení i dalším gólem v 16. minutě. Za domácí odpověděl ještě v první třetině Ondřej Kawulok. V 32. minutě ale využil početní výhodu při trestu Marvina Germanna Němeček. Ve třetí třetině využil další přesilovku Langer a při power-play do prázdné branky pečetil výsledek Matúš Fiam.

Pardubice vyhrály nad Ústím nad Labem 9:3 a svou premiéru v superlize ozdobil v dresu Sokolů hattrickem sedmnáctiletý útočník Matěj Šmétka. Po třech bodech si za vítěze připsali také Jakub Boček (2+1) a Jakub Renčín (1+2).

Vítkovice zdolaly Kladno 6:5 po samostatných nájezdech, rozhodl o tom Adam Šmíd. Kanonýrům pomohl k zisku body dvěma góly a asistencí Tomáš Navrátil.

Výsledky 1. kola superligy florbalistů

Pardubice – Ústí nad Labem 9:3 (3:1, 4:0, 2:2)
Branky: 23., 41. a 55. z tr. střílení Šmétka, 7. a 14. M. Boček, 10. a 22. J. Boček, 24. Renčín, 32. Čáslava – 14. Vlach, 54. Kolho, 55. Hrabánek.

Vary Bohemians – Tatran Střešovice 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)
Branky: 14. Jogl, 16. Kawulok – 5. a 16. Marek Beneš, 32. Němeček, 54. Langer, 60. Fiam.

Vítkovice – Kladno 6:5 po sam. nájezdech (1:0, 3:3, 1:2 – 0:0)
Branky: 15. Hriško, 29. Slončík, 33. M. Gattnar, 34. Szalanski, 58. Sitora, rozhodující sam. nájezd A. Šmíd – 37. a 54. Navrátil, 21. F. Eliáš, 32. Tošnar, 52. Tomášek.

Mladá Boleslav – Liberec 14:4 (3:0, 5:3, 6:1)
Branky: 1., 29. a 46. Zakonov, 25. a 59. Vařecha, 45. a 50. Tomašík, 46. a 48. F. Smutný, 2. Tokoš, 12. D. Beneš, 24. Delong, 27. Motejzík, 36. Š. Stránský – 21. Grézl, 22. Faksa, 38. M. Stránský, 52. Vik.

Sparta Praha – FBC Ostrava 14:2 (3:0, 7:0, 4:2)
Branky: 6., 32. a 43. Mádlo, 29., 31. a 39. Vondruška, 23. a 56. z tr. střílení Curney, 31. a 51. Šindler, 9. M. Krbec, 17. Mühlfait, 40. Bláha, 57. Dolejš – 59. Murín, 60. Jakubec.

Česká Lípa – Hattrick Brno 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Branky: 5. a 38. Pekárek, 16. Doňar, 50. Krajcigr – 28. Vodica, 33. Milichovský, 57. Ruber.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.