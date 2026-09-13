Curney překonal metu 1000 bodů, Sparta rozdrtila FBC Ostrava

Florbalisté Sparty deklasovali v úvodním kole superligy doma FBC Ostrava 14:2. Útočník Jiří Curney překonal hranici 1000 bodů v základní části.
Šestatřicetiletý Curney si připsal pět bodů za dva góly a tři asistence a polepšil si na 1003 bodů za 555 branek a 448 přihrávek ze 460 duelů. Druhý v pořadí Marek Vávra z Chodova má 723 bodů (410+313) z 353 utkání.
Curney se poprvé prosadil ve 23. minutě, kdy při vyloučení Františka Skořupa v přesilové hře zvýšil na 4:0. V čase 28:13 asistoval u gólu Jana Vondrušky na 5:0 a zápas přerušil slavnostní ceremoniál. Curney dostal dres s číslem 1000, který mu předal dlouholetý spoluhráč z Mladé Boleslavi Jan Natov, s nímž odehrál nejvíce utkání a posbíral nejvíce bodů.
Ještě ve druhé třetině si připsal Curney přihrávky u další trefy Vondrušky i přesilovkové branky Jakuba Mádla. Svůj pětibodový výkon korunoval v 56. minutě proměněným trestným střílením.
Vondruška v utkání zaznamenal hattrick a přidal i asistenci. Čtyři body za jednu trefu a tři přihrávky zaznamenal i Mikuláš Krbec. Tři branky vstřelil také Mádlo.
Boleslav natáhla rekordní sérii
Mistrovská Mladá Boleslav doma porazila Liberec vysoko 14:4 a prodloužila rekordní sérii výher v nejvyšší soutěži už na 66 utkání. V minulém ročníku uspěla ve všech 35 duelech včetně play-off a naposledy našla přemožitele 14. října 2024, kdy prohrála na hřišti Střešovic 2:6.
Hattrickem se podílel na kanonádě Filip Zakonov. Pět bodů za dvě branky a tři asistence zaznamenal Jakub Vařecha a bilanci 2+2 měl Milan Tomašík.
Florbalisté úřadujícího vicemistra Tatranu Střešovice zvítězili v úvodním kole superligy na hřišti obhájců bronzu Varů Bohemians 5:2.
V repríze semifinále minulé sezony představil favorit poprvé v soutěžním utkání velké posily a navrátilce z týmu švédského šampiona z posledních tří let Storvrety Ondřeje Němečka a Filipa Langera. Němeček si připsal gól a asistenci, Langer jednou skóroval. Čtyřmi body (2+2) zazářil Marek Beneš.
Beneš otevřel skóre šlágru v čase 4:01 v přesilové hře při vyloučení Filipa Formana a po vyrovnání Jiří Jogla poslal Tatran do vedení i dalším gólem v 16. minutě. Za domácí odpověděl ještě v první třetině Ondřej Kawulok. V 32. minutě ale využil početní výhodu při trestu Marvina Germanna Němeček. Ve třetí třetině využil další přesilovku Langer a při power-play do prázdné branky pečetil výsledek Matúš Fiam.
Pardubice vyhrály nad Ústím nad Labem 9:3 a svou premiéru v superlize ozdobil v dresu Sokolů hattrickem sedmnáctiletý útočník Matěj Šmétka. Po třech bodech si za vítěze připsali také Jakub Boček (2+1) a Jakub Renčín (1+2).
Vítkovice zdolaly Kladno 6:5 po samostatných nájezdech, rozhodl o tom Adam Šmíd. Kanonýrům pomohl k zisku body dvěma góly a asistencí Tomáš Navrátil.
Výsledky 1. kola superligy florbalistů
Výsledky 1. kola superligy florbalistů
Pardubice – Ústí nad Labem 9:3 (3:1, 4:0, 2:2)
Branky: 23., 41. a 55. z tr. střílení Šmétka, 7. a 14. M. Boček, 10. a 22. J. Boček, 24. Renčín, 32. Čáslava – 14. Vlach, 54. Kolho, 55. Hrabánek.
Vary Bohemians – Tatran Střešovice 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)
Branky: 14. Jogl, 16. Kawulok – 5. a 16. Marek Beneš, 32. Němeček, 54. Langer, 60. Fiam.
Vítkovice – Kladno 6:5 po sam. nájezdech (1:0, 3:3, 1:2 – 0:0)
Branky: 15. Hriško, 29. Slončík, 33. M. Gattnar, 34. Szalanski, 58. Sitora, rozhodující sam. nájezd A. Šmíd – 37. a 54. Navrátil, 21. F. Eliáš, 32. Tošnar, 52. Tomášek.
Mladá Boleslav – Liberec 14:4 (3:0, 5:3, 6:1)
Branky: 1., 29. a 46. Zakonov, 25. a 59. Vařecha, 45. a 50. Tomašík, 46. a 48. F. Smutný, 2. Tokoš, 12. D. Beneš, 24. Delong, 27. Motejzík, 36. Š. Stránský – 21. Grézl, 22. Faksa, 38. M. Stránský, 52. Vik.
Sparta Praha – FBC Ostrava 14:2 (3:0, 7:0, 4:2)
Branky: 6., 32. a 43. Mádlo, 29., 31. a 39. Vondruška, 23. a 56. z tr. střílení Curney, 31. a 51. Šindler, 9. M. Krbec, 17. Mühlfait, 40. Bláha, 57. Dolejš – 59. Murín, 60. Jakubec.
Česká Lípa – Hattrick Brno 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Branky: 5. a 38. Pekárek, 16. Doňar, 50. Krajcigr – 28. Vodica, 33. Milichovský, 57. Ruber.