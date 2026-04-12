Florbal

Bulldogs míří poprvé do superfinále, úřadující šampionky odvrátily vyřazení


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK

Historicky poprvé si ve finále florbalové extraligy zahrají hráčky brněnských Bulldogs, které ve čtvrtém utkání přehrály 3:2 Tatran Střešovice a postoupily tak bez ztráty jediného kola. O titul vyzvou lepšího ze semifinálové dvojice Chodov – Vítkovice, lépe rozehranou partii má aktuálně pražský celek. Obhájkyně posledních tří ročníků ale dokázaly čtvrtý duel vyhrát 4:0 a snížit tak na 1:3.

Hráčky Bulldogs byly v semifinále play-off poprvé a zvládly ho bez jediné ztráty. Dosud byla jejich nejlepším výsledkem čtvrtá místa z let 1995, 1996 a 1997, kdy se ještě play-off nehrálo. K úspěchu je táhne kapitánka a opora české reprezentace Anna Brucháčková, která s 19 body za 12 branek a sedm asistencí z devíti utkání vládne produktivitě vyřazovací části.

V Brně prolomila bezbrankový stav přesně po 28 minutách hry domácí Lota Najsrová. Za 75 sekund ale vyrovnala Barbora Panešová a za dalších 151 sekund otočila utkání Kateřina Seemannová. Ve třetí třetině rozhodla dvěma trefami v 46. a 50. minutě Barbora Jašková.

Vítkovice, které obhajují titul z minulých tří let, se dostaly do vedení v čase 8:07, kdy využila přesilovou hru Tereza Matýsková. Ve 32. minutě se prosadila také Nela Sikorová a hned za 13 sekund zvýšila už na 3:0 Polka Maja Helmanová, která v polovině závěrečné části v početní výhodě ještě dovršila výsledek. Brankářka Nikola Příleská udržela už podruhé v letošním play-off čisté konto. Pátý zápas se hraje v Ostravě ve středu.

