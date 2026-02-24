Hráčky Tatranu Střešovice obhájily triumf v Poháru Českého florbalu žen. Ve finále v Plzni porazily 1. SC Vítkovice 4:2 a dočkaly se zisku trofeje potřetí v historii. Střešovice tak oplatily Vítkovicím porážku z loňského extraligového superfinále 2:6. Navázaly na pohárová vítězství z loňska a ze sezony 2005/06.
Tatran si zopakuje účast z minulé sezony v Poháru mistrů, kam se dostanou i nové extraligové šampionky. Pokud jimi budou Střešovice, dočká se poražený tým z dubnového superfinále.
Třemi body za dvě branky a jednu asistenci přispěla k výhře Michaela Mechlová.
Tatranu pomohla ve 3. minutě pravá tyč po střele Venduly Beránkové od poloviny hřiště. Na druhé straně trefila v závěru první třetiny bekhendovou střelou břevno Karolína Stůjová a šest sekund před pauzou už Vítkovice inkasovaly. Bekhendovou přihrávku Nikoly Hermannové proměnila v brankovišti nepokrytá Mechlová.
V úvodu druhé části zasáhla Malwina Zagórská vysokou holí Mechlovou a šla pykat na dvě plus dvě minuty. V čase 26:28 Tatran přesilovku využil, pas Kateřiny Seemannové proměnila Linda Fuchsová. Pražanky se ubránily při prvním trestu Karolíny Stůjové, ale při jejím druhém vyloučení už Vítkovice snížily. Markétu Antalovou překonala 54 sekund před druhou pauzou z dorážky Nela Sikorová.
Ve 45. minutě vrátila Střešovicím dvoubrankový náskok Denisa Výborná. Osmnáctiletá dcera pětinásobného hokejového mistra světa Davida Výborného po tečované přihrávce Mechlové ze vzduchu poslala balonek do odkryté branky. Za 59 sekund snížila po pasu Terezy Matýskové opět Sikorová. V 57. minutě po asistenci Výborné ale pojistila výsledek opět Mechlová.
Tatran Střešovice – 1. SC Vítkovice 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Branky: 20. a 57. Mechlová, 27. Fuchsová, 45. Výborná – 20. a 46. Sikorová. Rozhodčí: Buzický, Dolejš. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:1. Diváci: 715.
Přehled vítězů poháru
2004/05 – Liberec, 2005/06 – Tatran Střešovice, 2006/07 – Děkanka Praha, 2007/08 – Děkanka Praha, 2008/09 – Děkanka Praha, 2009/10 – Herbadent Tigers SJM, 2010/11 – Herbadent Tigers SJM, 2011/12 – Herbadent SJM Praha, 2012/13 – Herbadent SJM Praha 11, 2013/14 – Herbadent SJM Praha 11, 2014/15 – 1. SC Vítkovice, 2015/16 – Chodov, 2016/17 – 1. SC Vítkovice, 2017/18 – 1. SC Vítkovice, 2018/19 – FBC Ostrava, 2019/20 – Chodov, 2021/22 – 1. SC Vítkovice, 2022/23 – 1. SC Vítkovice, 2023/24 – Chodov, 2024/25 – Tatran Střešovice, 2025/26 – Tatran Střešovice.