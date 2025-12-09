V základních skupinách nasázela už osm gólů, proti Švýcarsku se podílela na výhře 7:4 hattrickem. Šárka Staňková je nečekanou střelkyní českého týmu na domácím mistrovství světa florbalistek. Přímý přenos čtvrtfinálového duelu české reprezentace sledujte na ČT sport a ČT sport Plus ve čtvrtek od 16:20.
Asi nám to v lajně sedí, těší Staňkovou po hattricku
„Spoluhráčky mi to hrozně často moc hezky nachystají. Je to pro mě jednoduchá práce, takže nám to v lajně asi sedí,“ řekla Staňková. V obraně hraje s Nelou Jirákovou a před sebou mají Brucháčkovou, Michaelu Kubečkovou a Karolínu Klubalovou.
Jako skromnost Staňková svá slova nebere. „Nejdříve to byla dorážka, takže jsem se ocitla v pravý okamžik na pravém místě. Potom z přesilovky mě tam ‚Doly‘ (Denisa Ratajová) krásně našla, pro mě už to bylo jenom o tom to zamést nahoru. Takže určitě je to o tom, že to je celé připravené a já nejsem člověk, co by projel celé hřiště a dal gól, takže je potřebuji,“ uvedla.
Dalším faktorem podle ní byla atmosféra ve vyprodané Starez Aréně Vodova. „Já bych tu zásluhu nejvíc připsala fanouškům, kteří nás prostě neskutečně ženou dopředu. A vidět, ať už známé tváře nebo prostě tisíce lidí, jak tady s námi slaví a prožívají to, tak se hraje hned lépe. Myslím si, že je to jenom o tom,“ připojila.
Na minulém šampionátu v Singapuru, kde debutovala, si připsala v šesti zápasech jednu asistenci. Celkově měla před turnajem v Brně a Ostravě na kontě v národním týmu v 31 duelech 14 bodů za sedm tref a sedm asistencí. Aktuální produktivita je pro ni také překvapením. Po základních skupinách byla nejlepší střelkyní MS o gól před Finkou Veerou Kauppiovou a s 10 body třetí za Němkou Aline Matiovou a Isabelle Gerigovou.
„Ani moc nevím, čím to je. Góly normálně moc nedávám. Myslím si, že za celou sezonu letos mám třeba tři. Ale jak jsem řekla, je to práce nás všech. Je to hezký pocit, ale ty nejdůležitější zápasy stejně teprve přijdou. Takže jestli osm gólů, nebo žádný, to je vlastně teď už jedno,“ prohlásila.
Spoluhráčky si ji ale samozřejmě dobírají. „Holky hned vtipkovaly: ‚Ty umíš i střílet?‘ Říkám: ‚Jo, tak když mi někdo normálně nahraje...‘ Takže vtípky padají,“ uvedla s úsměvem Staňková, která hodně podporuje ofenzivu.
„Já to ani tak moc nevnímám a pak vždycky po zápase někdo přijde a řekne: ‚Ty jo, ty jsi byla celý zápas vepředu.‘ Myslím, že jsme v té lajně všichni tak kreativně založení a umíme se zastoupit, takže nám to prostě jde. Rotujeme a teď to vyšlo na mě trochu víc vepředu. Nevím, čím to je. Prostě nám to tak nějak jde všude a všechno,“ pochvalovala si.
Vyplývá to podle ní ze současného trendu. „Je to znak moderního florbalu, že nemáte dva lidi zaparkované vzadu a tři vepředu, co by si dokázali jenom nahrát a vystřelit. Je to o tom, že se umí kombinovat. A hlavně když chcete hrát proti top týmům, tak už to ani jinak nejde a musíte nějakou tu rotaci zvolit.“
Před pondělním duelem o první místo v základní skupině hodil slavnostní buly Jaromír Jágr a hokejová legenda se po utkání vyfotila s celým slavícím českým týmem. „My jsme výjimečně nebyly zahajovací pětka, tak mi bylo trošku líto, že jsem byla dál, ale ‚selfíčko‘ to zachránilo,“ dodala Staňková.