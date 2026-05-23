První kvalifikaci na Velkou pardubickou ovládl Zarate s Kratochvílem

Kvalifikační boj o 136. Velkou pardubickou odstartoval prvním dostihem. Hlavní závod dne vyhrál devítiletý Zarate v sedle s žokejem Janem Kratochvílem. Druhý doběhl Hola Que Tal a třetí High in the Sky.
Od startu se držel v popředí desetičlenného startovního pole Hole Que Tal s žokejem Jaroslavem Myškou. Kůň se startovní číslem 11 však zabrzdil před irskou lavicí a ztratil lehký náskok. Zarate se držel spíše v zadní části. Poslední překážku už ale skákali bok po boku.
V závěrečné rovince Zarate nedal soupeři šanci. „Problémy jsem neměl. Jenom na irské, jak se to svezlo doleva, jsem z posledního fleku seděl třetí, což jsme nechtěli,“ komentoval po závodě Kratochvíl.
„Byl to hodně poctivý dostih,“ uvedl trenér Vladimír Lempochner. „Uvidíme, v jakém bude stavu, jestli tam ještě bude nějaký závod, ale určitě budeme směřovat do Velké. Ukázal dnes, že se nepotřebuje na nic připravovat.“
S výkonem ve skocích nebyl spokojený u druhého koně dostihu Myška. „Slevili jsme mu od skákání v práci a hned od začátku mi to dával sežrat, brzdil, doleva bočil. Málem jsem tam udělal zle klukům na irské, prostě jak kdyby šel dnes poprvé,“ hodnotil žokej. „Ale jinak podal dobrý výkon, poprvé v životě běžel takhle daleko. Dopiluje se to a uvidíme co dál,“ dodal Myška.
Výsledky dostihů v Pardubicích
První kvalifikace na Velkou pardubickou – Velká cena města Pardubic (5800 m, pětiletí a starší koně, dotace 500 000 Kč):
1. Zarate (ž. Kratochvíl, tr. Lempochnerová, stáj Horse Racing – Kogut), 2. Hola Que Tal, 3. High in the Sky. Čas: 7:24,89. Výrok: jistě 4 1/4 – 18 – 3/4.