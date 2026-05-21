Sexy Lord prohrál svůj největší boj: vítěz Velké pardubické podlehl kolice

Předloňský vítěz Velké pardubické Sexy Lord podlehl ve středu těžké kolice. Desetiletý ryzák se v roce 2024 v těsném doběhu slavného dostihu zapsal do historie děleným vítězstvím s dalším valachem Godfreyem.
Dostihová kariéra svěřence trenérky Martiny Růžičkové se tak uzavřela s bilancí 31 startů a šesti vítězství.
Sexy Lord triumfoval ve Velké pardubické při svém premiérovém startu po kuriózní situaci. Po dlouhém zkoumání těsného doběhu dostihová komise kvůli chybějící cílové fotografii vyhlásila poprvé dva vítěze. Při loňské obhajobě vítězství žokej Jaroslav Myška koně kvůli zranění šlachy před poslední překážkou zastavil.
Poznávacími znameními Sexy Lorda byly bílá lysina, temperament a slabost pro svižně rozběhnuté dostihy ze špice. „Byl jsi největší bojovník, kterého jsme měli tu čest poznat. Svůj největší boj jsi ale dnes prohrál. Díky, kamaráde, za všechno. Milujeme tě, Lordíčku náš,“ napsala na sociální síti valachova ošetřovatelka a vodička Vanessa Laura Růžičková.