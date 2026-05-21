Dostihy

Sexy Lord prohrál svůj největší boj: vítěz Velké pardubické podlehl kolice


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Předloňský vítěz Velké pardubické Sexy Lord podlehl ve středu těžké kolice. Desetiletý ryzák se v roce 2024 v těsném doběhu slavného dostihu zapsal do historie děleným vítězstvím s dalším valachem Godfreyem.

Dostihová kariéra svěřence trenérky Martiny Růžičkové se tak uzavřela s bilancí 31 startů a šesti vítězství.

Sexy Lord triumfoval ve Velké pardubické při svém premiérovém startu po kuriózní situaci. Po dlouhém zkoumání těsného doběhu dostihová komise kvůli chybějící cílové fotografii vyhlásila poprvé dva vítěze. Při loňské obhajobě vítězství žokej Jaroslav Myška koně kvůli zranění šlachy před poslední překážkou zastavil.

Nahrávám video
Velká pardubická má poprvé dva vítěze
Zdroj: ČT sport

Poznávacími znameními Sexy Lorda byly bílá lysina, temperament a slabost pro svižně rozběhnuté dostihy ze špice. „Byl jsi největší bojovník, kterého jsme měli tu čest poznat. Svůj největší boj jsi ale dnes prohrál. Díky, kamaráde, za všechno. Milujeme tě, Lordíčku náš,“ napsala na sociální síti valachova ošetřovatelka a vodička Vanessa Laura Růžičková.

Čtěte také

Velkou pardubickou vyhrál irský Stumptown, obhájce vítězství nedokončil

12. 10. 2025

Velkou pardubickou vyhrál irský Stumptown, obhájce vítězství nedokončil

Drama v cílové rovince. Velká pardubická má poprvé dva vítěze, Myška se dočkal na 22. pokus

13. 10. 2024

Drama v cílové rovince. Velká pardubická má poprvé dva vítěze, Myška se dočkal na 22. pokus
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.