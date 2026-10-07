Sucho komplikovalo přípravu pardubického závodiště, nejvíce potrápilo Taxis

Pardubické závodiště si připomíná 170 let od vzniku dostihů. A aktuálně má před sebou poslední mítink, jehož vrcholem bude nedělní Velká pardubická. Za desetiletí se péče o dráhu výrazně proměnila a dnes se řeší každý detail jejího povrchu. Organizátoři se letos museli vypořádat se suchem, které se podepsalo na živých překážkách. Přímý přenos 136. Velké pardubické sledujte v neděli s bohatým programem od 10:30 na ČT sport.
Intenzivní příprava dráhy obvykle začíná měsíc před Velkou pardubickou. Letos ji hodně komplikovalo sucho. Některá zažloutlá a vysušená místa proto pracovníci závodiště museli vyhrabat, znovu dosít a intenzivně zavlažovat. Největší problém představoval Taxisův příkop, který je kvůli svému podloží na sucho obzvlášť citlivý.
„Taxis je pořád nejproblematičtější místo. Je tam trochu jinak udělané podloží a voda z něj rychle odchází, takže je tam největší sucho. Po dosetí jsme tam museli asi týden až dva opravdu intenzivně zavlažovat. Kdybychom stejné množství vody dali někam jinam, mohli bychom tam mít bahno, ale Taxis to dokáže velmi rychle vstřebat,“ řekl správce dráhy Václav Žižka.
O dostatek vody se stará asi 160 pevných zavlažovacích hlavic ovládaných počítačem, na některých místech pomáhají také pásové zavlažovače. Ty dokážou rovnoměrně pokropit i velkou plochu.
Sucho se letos podepsalo také na živých překážkách. Proutěné ploty měly podle Žižky jen asi třetinu běžného přírůstku oproti loňsku a kvůli nedostatku vláhy se na nich téměř netvořily nové listy.
Před vrcholem sezony bylo potřeba natřít všechny překážky. Pracovníci spotřebovali 100 až 120 kilogramů bílé fasádní barvy a kolem 15 kilogramů hnědé. Při slavném závodě koně zdolávají 31 překážek. Součástí pravidelné péče je také sekání a provzdušňování aerátorem, který uvolňuje půdu a pomáhá vodě dostat se do hlubších vrstev.
Doprava na Velkou pardubickou
Doprava na Velkou pardubickou
- Silnice I/37 bude od kruhové křižovatky u Parama po sjezd u Dražkovic od 08:00 do 19:00 zavřená a vyhrazená pro parkování. Parkovné bude 200 korun.
- Další možností je parkování na letišti u závodiště, kde je ale nutné předem on-line zakoupit parkovací kartu. Parkování bude stát 350 korun.
- Dopravní podnik posílí v neděli autobusové spoje z několika částí Pardubic a od hlavního nádraží. Posilové spoje pojedou například z Polabin, Dubiny a Masarykova náměstí na zastávku Závodiště.
- Návštěvníci mohou využít také vlak. Na zastávce Pardubice, Závodiště budou mimořádně zastavovat všechny vlaky Českých drah, které pojedou po trati mezi Pardubicemi a Chrudimí.
- Na místo pojedou také historické motorové vozy ze zastávky Pardubice centrum přes hlavní nádraží a Rosice nad Labem.
- Areál závodiště se návštěvníkům otevře v neděli v 09:00, slavnostní zahájení je naplánováno na 10:30 a první dostih začne v 11:00.
K tomu se před Taxisem tráva válcuje do zhruba 1,6 metru širokých pruhů. Položená tráva vytváří optické linie, které jezdcům pomáhají při nájezdu na 40 metrů širokou překážku. „Každý si tam najde svoji stopu. Ty pruhy je opticky trochu vedou kolmo na Taxis, což je důležité,“ řekl Žižka. Na bezpečnost myslí správci také u vodních překážek. Vodu proto barví ekologickým modrým barvivem, aby ji koně dobře viděli a překážku bezpečně přeskočili, dodal.