Zarate se zranil, Velkou pardubickou pojede jen deset koní

Na start 136. ročníku Velké pardubické se postaví jen deset koní. Z jedenáctky přihlášených byl škrtnut devítiletý Zarate, vítěz květnové kvalifikace. Méně startujících měla slavná steeplechase naposledy v roce 1993, kdy dostih běželo devět koní a dokončil ho pouze Rigoletto.
Zarate se zranil v přípravě. „Je v pořádku, bude pokračovat v kariéře, ale v rámci bezpečí a budoucí kariéry nepřichází jeho start letos v úvahu,“ řekl pro Deník trenér Vladimír Lempochner.
„Deset koní v dostihu není mnoho, na druhou stranu deset kvalitních koní je dost,“ uvedl během slavnostního losování startovních čísel ředitel dostihového závodiště v Pardubicích Jaroslav Müller.
Na finálním počtu se podle něj podepsal průběh počasí v létě. „Měli jsme zamotanou hlavu s tím, jak připravit dostihovou dráhu, aby byla vyhovující,“ prohlásil Müller. Několik dnů před startem slavného závodu však ujišťuje: „Dráha je v perfektní kondici. Bude připravená na celý dostihový víkend.“
Mezi přihlášenými jsou dva vítězové pardubické steeplechase Godfrey (2024) a Sacamiro (2023), ve 13 letech nejstarší účastník dostihu. Sacamirovi vylosoval Francesco Kinský dal Borgo, potomek spoluzakladatele Velké pardubické Oktaviána hraběte Kinského, číslo 7. Godfrey poběží s devítkou.
Trenér loňského šampiona Stumptowna Gavin Cromwell tentokrát vyšle do boje desetiletého irského hnědáka Final Orders (číslo 10). Ten je také v současnosti s kurzem 2,88:1 největším favoritem.
Zbývajícími účastníky jsou Hard Roc de Kerser (1), Angkor Wat (2), High In The Sky (3), Čáryjape (4), Araucarias (5), Dumon Roclay (6) a Greek Dessert (8).
Velká pardubická se poběží v neděli 11. října. Přímý přenos nabídnou ČT sport, ČT1 a ČT sport Plus. Na 6900 metrů dlouhé trati se účastníci utkají o podíly z dotace pět milionů korun.
Startovní listina 136. Velké pardubické
Startovní listina 136. Velké pardubické
1. Hard Roc de Kerser (Fr., ž. Jean-Stephane Lebruin, stáj Haras d'Erable),
2. Angkor Wat (Brit., ž. Jan Odložil, Joly),
3. High in the Sky (Fr., ž. Ondřej Velek, DS Pegas),
4. Čáryjape (ž. Adam Čmiel, Nutrin),
5. Araucarias (Fr., ž. Josef Bartoš, Ramzová),
6. Dumon Roclay (Fr., ž. Marcel Novák, Kejzlar),
7. Sacamiro (ž. Lenka Neprašová, Jezdecký oddíl Beňov),
8. Greek Dessert (ž. James Best, Jiří Charvát ml.),
9. Godfrey (Fr., ž. Jan Faltejsek, DS Pegas),
10. Final Orders (Brit., ž. Keith Michael Donoghue, C. M. D. Syndicate).