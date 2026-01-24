Zemanová byla v Maasmechelenu pátá, vyhrála Pieterseová. Mužům vládl van der Poel

Pátým místem na Světovém poháru v cyklokrosu v Maasmechelenu Kristýna Zemanová opět vyrovnala svůj nejlepší výsledek v sezoně. V předposledním díle seriálu vybojovala první vítězství v tomto ročníku Nizozemka Puck Pieterseová. V první osmičce dojely pouze dvě Nizozemky. V závodě mužů skončil Michael Boroš čtrnáctý s mankem jedné minuty a 40 sekund na vítězného Nizozemce Mathieua van der Poela.
Až desátá skončila vedoucí žena Světového poháru Lucinda Brandová. Na stupně vítězů se nedostala po dvou letech po sérii 63 medailových umístění v závodech různých kategorií.
Zemanová zopakovala týden starý výsledek z Benidormu. Pátá byla také v prosinci v Antverpách. Na vítěznou Pieterseovou ztratila česká šampionka 37 sekund. V průběžném pořadí Světového poháru se posunula na osmou příčku.
Pieterseová vyhrála o deset sekund před krajankou Ceylin del Carmen Alvaradovou, která těsně porazila třetí Amandine Fouquenetovou. Francouzku vyřadil z boje o vítězství defekt, po němž musela vyměnit kolo.
„Neměla to do depa moc daleko, takže jsem věděla, že se rychle vrátí. Proto jsem hned zaútočila. Bohužel, k závodění tohle patří,“ řekla Pieterseová, která čekala na triumf ve Světovém poháru přes dva roky. „Je to velká úleva znovu vyhrát. Uvědomila jsem si, jak je to výjimečné,“ dodala vicemistryně světa z roku 2023.
Van der Poel vyrovnal 50. triumfem v SP Nysův rekord
Závod mužů ovládl Nizozemec Mathieu van der Poel. V Maasmechelenu navzdory dvěma defektům vyhrál 50. závod Světového poháru v cyklokrosu a vyrovnal rekord belgické legendy Svena Nyse. Tým Alpecin-Premier Tech obsadil první tři místa. Michael Boroš dojel na 14. místě, Matyáš Fiala byl 29.
Van der Poel nenašel přemožitele už ve 22. cyklokrosovém závodě v řadě. Kvůli defektu ve čtvrtém kole sice nabral ztrátu přes 20 sekund na vedoucího krajana Tibora del Grossa, ale v cíli byl nakonec o tři sekundy dříve.
„Je to hezké, ale stálo mě to trochu více sil, než jsem čekal. Měl jsem dvakrát prázdné kolo, pokaždé v nevhodnou chvíli po depu. Pro nohy to bylo hodně dlouhé a náročné,“ řekl van der Poel, jenž míří za druhým celkovým triumfem ve Světovém poháru. Nizozemský univerzál, jenž sklízí úspěchy i na silnici a v závodech horských kol, ovládl seriál před osmi lety. Boroš zaostal o dvě místa za svým sezonním maximem.
Světový pohár vyvrcholí v neděli v nizozemském Hoogerheide.
Výsledky Světového poháru v cyklokrosu v Maasmechelenu
Ženy:
1. Pieterseová 47:33, 2. Alvaradová (obě Niz.) -10, 3. Fouquenetová (Fr.) -11, 4. Casasolaová (It.) -22, 5. Zemanová (ČR) -37, 6. Vasová (Maď.) -45, .. 23. Hladíková (ČR) -2:42.
Průběžné pořadí SP (po 11 z 12 závodů):
1. Brandová 366, 2. Van Alphenová (obě Niz.) 255, 3. Alvaradová 234, 4. Fouquenetová 230, 5. Van Anrooijová 197, 6. Bentveldová (obě Niz.) 193, .. 8. Zemanová 155, 50. Hladíková 8.
Muži:
1. Van der Poel 1:03:52, 2. Del Grosso (oba Niz.) -3, 3. Vandeputte -4, 4. Nys (oba Belg.) -6, 5. Orts (Šp.) -24, 6. Kuypers (Belg.) -43, .. 14. Boroš -1:40, 29. Fiala (oba ČR) -3:45.
Průběžné pořadí SP (po 11 z 12 závodů):
1. Van der Poel 280, 2. Nys 242, 3. Vandeputte 222, 4. Del Grosso 191, 5. Vanthourenhout 187, 6. Sweeck (oba Belg.) 186, .. 21. Boroš 76, 61. Ježek (ČR) 2.