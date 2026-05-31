Vingegaard ovládl při premiéře Giro a má triumfy ze všech Grand Tours

Jonas Vingegaard se definitivně zařadil mezi cyklistické legendy. Při premiéře zvítězil v celkovém hodnocení Gira d’Italia a stal se osmým cyklistou, jenž vyhrál na všech třech Grand Tours. Poslední 21. etapa patřila v hromadném spurtu domácímu Jonathanovi Milanovi.
Na cestě za triumfem ve 109. ročníku Gira si Vingegaard připsal pět etapových prvenství. Růžový trikot lídra získal po vyhrané 14. etapě a už ho nepustil. Celkové pořadí ovládl o více než pět minut před Rakušanem Felixem Gallem. Český jezdec Jan Hirt obsadil 12. místo, čímž vyrovnal svůj třetí nejlepší výsledek na Giru. V roce 2022 vyhrál jednu etapu a byl šestý, předloni skončil osmý. Debutující bratři Matyáš a Tomáš Kopečtí zaujali 139. respektive 143. pozici.
Vingegaard navázal na vítězství na Tour de France z let 2022 a 2023 a loňskou výhru na Vueltě. Všechny tři Grand Tours před ním ovládli Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali a Chris Froome.
„Být v tomhle klubu je trochu neskutečné. Myslím, že mi to ještě nedošlo,“ prohlásil Vingegaard. „Je to úžasné. Celý život jsem snil o vítězství v tomhle závodě,“ uvedl dánský cyklista, který by měl v červenci na Tour de France svést další souboj se slovinským fenoménem Tadejem Pogačarem, jenž na Giru chyběl.
Poslední etapa přinesla kýžený úspěch Milanovi, který v průběhu závodu posbíral druhé, třetí a čtvrté místo. „Mám velkou radost, že se mi povedlo vyhrát zrovna v Římě a zakončit Giro takhle. Jsem hrdý na to, čeho jsme v závodě dosáhli,“ řekl pětadvacetiletý člen stáje Lidl-Trek po svém pátém etapovém vítězství na Giru v kariéře. V bodovací soutěži skončil druhý za Francouzem Paulem Magnierem, který zvítězil ve třech etapách.
Výsledky cyklistického etapového závodu Giro d’Italia
Závěrečná 21. etapa (Řím–Řím, 131 km): 1. Milan (It./Lidl-Trek) 3:05:50, 2. Lonardi (It./Polti VisitMalta), 3. Penhoët (Fr./Groupama-FDJ), 4. Groenewegen (Niz./Unibet Rose Rockets), 5. Mihkels (Est./EF Education-EasyPost), 6. Plowright (Austr./Alpecin-Premier Tech), ...36. Hirt (NSN) všichni stejný čas, 118. M. Kopecký -57, 149. T. Kopecký (Unibet Rose Rockets) -3:09.
Konečné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 83:22:51, 2. Gall (Rak./Decathlon CMA-CGM) -5:22, 3. Hindley (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) -6:25, 4. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) -7:02, 5. Gee-West (Kan./Lidl-Trek) -7:56, 6. Eulálio (Portug./Bahrain-Victorious) -9:39, ...12. Hirt -22:06, 139. M. Kopecký -5:46:46, 143. T. Kopecký -5:53:23.
Bodovací soutěž: 1. Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) 200, 2. Milan 153, 3. Silva (Arg./XDS Astana) 99, ...93. Hirt 2.
Vrchařská soutěž: 1. Ciccone (It./Lidl-Trek) 277, 2. Vingegaard 266, 3. Rubio (Kol./Movistar) 164, ...49. Hirt 3.
Mladí jezdci: 1. Eulálio 83:32:30, 2. Piganzoli (It./Visma-Lease a Bike) -1:13, 3. Rondel (Fr./Tudor) -5:33, ...44. M. Kopecký -5:37:07.
Týmy: 1. Visma-Lease a Bike 250:42:41, 2. Netcompany INEOS -40:07, 3. Red Bull-BORA-hansgrohe -48:27.