Cyklistika

Mistryní republiky v časovce je potřetí za sebou Julia Kopecký


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Českou mistryní v časovce je potřetí za sebou Julia Kopecký. Jednadvacetiletá cyklistka splnila na společném šampionátu se Slovenskem v Uničově roli hlavní domácí favoritky a vyhrála před Eliškou Kvasničkovou a Adélou Koclířovou.

Členka elitního týmu nejvyšší divize SD Worx-Protime Kopecký startovala jako poslední. Trať dlouhou 24 kilometrů zvládla v čase 31:23 minuty a nejbližší soupeřku porazila o 17 sekund. Kvasničková získala stříbro stejně jako loni. Třetí Koclířová měla odstup od staronové domácí královny 51 sekund.

Závod mužů v kategorii elite je na programu od 15:05, čeká je 48 km. Stejně jako Kopecký může završit vítězný hattrick Mathias Vacek. Závody s hromadným startem s centrem v Jeseníku se uskuteční o víkendu a není vyloučeno, že kvůli očekávaným extrémním vedrům pořadatelé původně vypsané tratě zkrátí.

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Leopold König o nadcházejícím MČR v cyklistice v Uničově
Zdroj: ČT24

Výsledky mistrovství ČR v silniční cyklistice v Uničově

Ženy elite (24 km): 1. J. Kopecký (SD Worx-Protime) 31:24, 2. Kvasničková (VIF Cycling team) -17, 3. Koclířová (TFD) -51, 4. Němcová (Dukla Praha) -1:20, 5. Milec Jiřincová (AC Sparta Praha) -1:49, 6. Slámová (Torelli) -2:08.

Junioři (24 km): 1. Kuběna (Roman Kreuziger Cycling Academy) 28:29, 2. Zaňka (Dukla Praha) -46, 3. Š. Kment (Cannibal B Victorious) -1:02.

Juniorky (24 km): 1. Drhová (VIF Development) 33:04, 2. Sítková (Mat Atom Developer Wroclav Junior team) -22, 3. Špicarová (VIF Development) -1:01.

15:05 muži elite (48 km).

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