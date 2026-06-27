Cyklistika

Kopecký ovládla domácí šampionát i v silničním závodě


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Mistryní republiky v silničním závodě cyklistek se poprvé v kariéře stala Julia Kopecký a zkompletovala medailovou sbírku. Vítězka čtvrteční časovky porazila ve spurtu zkráceného závodu v Jeseníku Kristýnu Zemanovou. Až závěrečná rovinka rozhodla také souboj o bronz, získala ho Barbora Němcová před Nikolou Noskovou.

Jednadvacetiletá členka elitního týmu nejvyšší divize SD Worx-Protime Kopecký potvrdila výbornou formu už ve čtvrtečním souboji s chronometrem, který ovládla třetím rokem po sobě a dovršila vítězný double.

Na domácí trůn vystoupila po bronzu z roku 2024 a loňském stříbru. Na startu chyběla obhájkyně prvenství Kristýna Burlová.

„Byl to jeden z nejtěžších závodů, který jsem absolvovala. V posledním stoupání jela Kristýna tak tvrdé tempo, že jsem se bála, abych se s ní udržela. Strašně mě bolí nohy, ale jsem nepopsatelně šťastná,“ komentovala zisk mistrovského dresu Kopecký.

Nejlepší juniorkou byla Karolína Špicarová, v dopoledním závodě juniorů oslavil titul Marek Stiblík. Oba triumfovali před svými pronásledovateli s velkým náskokem.

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