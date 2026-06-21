Vacek zakončil Tour de Suisse na celkovém třetím místě

Mathias Vacek se postaral o největší český cyklistický úspěch této sezony. Po dvanáctém místě v závěrečné etapě Tour de Suisse si udržel celkové třetí místo. Suverénně zvítězil Tadej Pogačar.
Vacek se ve Švýcarsku chystá na svou první účast na Tour a v pětietapovém závodě potvrdil životní vrchařskou formu. Čtyřiadvacetiletý český cyklista se i ve 150,7 km dlouhé etapě s dvěma stoupáními nejtěžší kategorie a téměř 4500 výškovými metry udržel s nejlepšími a dojel dvanáctý s odstupem 2:16 za Pogačarem.
V celkovém pořadí závodu, který v roce 2008 vyhrál Roman Kreuziger, tak člen týmu Lidl-Trek udržel třetí pozici. Na ni se Vacek posunul díky čtvrtému místu v sobotní časovce, v prvních dvou etapách byl pátý a šestý.
Lepší než Vacek byli v konečném pořadí pouze mistr světa Pogačar a bývalý vítěz Gira d'Italia a olympijský šampion Richard Carapaz.
Pogačar korunoval svou dominanci ve Švýcarsku třetím etapovým vítězstvím. V závěrečném stoupání se osm kilometrů před cílem vydal z hlavní skupiny stíhat uprchlíky a snahu korunoval zhruba 800 m před páskou ve Villars-sur-Ollon, kdy se prohnal kolem vedoucího Lennyho Martineze. Francouz nakonec dojel druhý se sedmisekundovým odstupem.
Čtyřnásobný vítěz „Staré dámy“ Pogačar zvítězil před Carapazem o 6:32 minuty, Vacek na Ekvádorce ztratil jen dvacet sekund.