Cyklistika

Vacek nebyl daleko triumfu na Tour de Suisse. Po časovce poskočil i celkově


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Závěr 4. etapy Tour de Suisse
Zdroj: ČT sport

Mathias Vacek sahal po nejvyšších příčkách v časovce na závodě Tour de Suisse. Na mezičase držel druhé místo, nakonec skončil čtvrtý a posunul se na třetí příčku v celkovém pořadí. Těsným rozdílem tří desetin zvítězil Tadej Pogačar před Mathieu van der Poelem.

Čtyřiadvacetiletý Vacek na 23,7 km dlouhé trase v Aarburgu za čtyřnásobným vítězem Tour de France zaostal o jedenáct sekund. Od Tobiase Fosse z Norska na třetí příčce ho dělily čtyři sekundy.

Pogačar těsně porazil Mathieua van der Poela z Nizozemska a před nedělní královskou etapou má v čele celkové klasifikace náskok čtyř minut a 22 sekund před Richardem Carapazem z Ekvádoru. Vacek je o dalších pět sekund zpět třetí.

Pogačar navázal na triumf z úvodní etapy a hned při debutu na tradiční generálce na Tour de France míří za vítězstvím. Na to bude útočit i v neděli, kdy peloton čeká 151 km s téměř 4500 výškovými metry a dvojím přejezdem Col de la Croix.

Výsledky 4. etapy Tour de Suisse

1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 26:37, 2. Van der Poel (Niz./Alpecin-Premier Tech) -1, 3. Foss (Nor./Netcompany INEOS) -7, 4. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -11, 5. Wellens (Belg./UAE Emirates-XRG) -13, 6. Grossschartner (Rak./UAE Emirates-XRG) -28, ...102. Hirt (ČR/NSN) -3:12.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar 10:56:29, 2. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -4:22, 3. Vacek -4:27, 4. Bagioli (It./Lidl-Trek) -4:46, 5. McNulty (USA/UAE Emirates-XRG) -5:16, 6. Foss (Nor./Netcompany INEOS) -5:19, ...78. Hirt -35:05.

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