Lucinda Brandová potvrdila svůj sobotní úspěch z Antverp a vyhrála další závod Světového poháru. Nizozemka se v belgickém Koksijde radovala před krajankou Shirin van Anrooijovou. Kristýna Zemanová obsadila deváté místo.
Brandová přidala další triumf v Koksijde, Zemanová první za Nizozemkami
Kristýna Zemanová zahájila předvánoční víkend pátým místem v Antverpách, v Koksijde se tak vysoko nedostala a obsadila devátou pozici.
Lucinda Brandová v začátku závodu bojovala s Aniek van Alphenovou, ale brzy se začala ukazovat síla vítězky čtyř letošních zastávek Světového poháru. Před van Alphenovou se posléze dostala i další z Nizozemek Shirin van Anrooijová, která byla v cíli druhá se ztrátou více než půlminuty.
Nizozemský triumf potvrdila v písečných dunách v Koksijde třetím místem Ceylin Alvaradová. Nizozemky obsadily dokonce prvních osm pozic, následovala devátá Zemanová.
Výsledky cyklokrosu v Koksijde
Ženy: 1. Brandová 48:08, 2. Van Anrooijová -36, 3. Alvaradová -1:03, 4. Van Alphenová -1:07, 5. Pieterseová -1:11, 6. Van der Heijdenová (všechny Niz.) -2:13, ...9. Zemanová -2:26, 39. Douděrová -8:13, 44. Panušová (všechny ČR) -9:31
Průběžné pořadí SP (po 6 z 12 závodů): 1. Brandová 200, 2. Van Alphenová 168, 3. Bentveldová (Niz.) 117, 4. Van Anrooijová 105, 5. Van der Heijdenová 105, 6. Fouquenetová (Fr.) 103, ...10. Zemanová 77, 49. Hladíková (ČR) 3.