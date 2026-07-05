Cross country v La Thuile dominovali Francouzi a domácí Bertaová, Cink byl třiadvacátý

Závod cross country v italském La Thuile ovládli francouzští bikeři. Druhé vítězství v řadě vybojoval Luca Martin, druhý skončil Mathis Azzaro a třetí Adrien Boichis, jenž v pátek opanoval short track. Ondřej Cink dojel třiadvacátý. Mezi ženami zvítězila domácí Martina Bertaová. Na domácí půdě lépe zvládla druhou polovinu závodu Světového poháru a připsala si jeden z největších kariérních úspěchů. Na druhém místě skončila třetí ze short tracku Američanka Savilia Blunková, třetí příčku uhájila Rakušanka Laura Stiggerová. Adéla Holubová byla v pátém kole z 41. pozice ze závodu stažena.
Do startu závodu elitních bikerek nakonec nastoupila z české dvojice jen Adéla Holubová, Jitka Čábelická se kvůli nachlazení nezúčastnila. Holubové se však závod nevyvedl, stejně jako v pátečním short tracku byla ze závodu v pátém kole stažena. V celkové klasifikaci obsadila 41. pozici.
„Mrzí mě to, ale není se čemu divit. V prvním kole po startu, tam se to hodně zužuje a prostála jsem tam ve frontě třeba dvacet vteřin,“ popisovala v cíli Holubová. Po fyzické stránce se však cítila dobře. „Myslím si, že je to dobré. Ono to sice tak nevypadá vzhledem k tomu umístění, ale já se cítím dobře, myslím, že forma tam je, akorát to pole je prostě hrozně silné,“ hodnotila.
Pro domácí prvenství si dojela Italka Martina Bertaová, která se dostala do čela zhruba v polovině závodu. O 12 vteřin zpět projela cílem Blunková a třetí skončila Stiggerová. Vítězka short tracku Švédka Rissvedsová se naopak oproti startu propadla a dojela jako čtvrtá.
S italskou tratí bojoval i Ondřej Cink, který obdobně jako Holubová doplatil na start z hloubi pole. Do cíle dojel třiadvacátý se ztrátou šesti minut a sedmi sekund na vítězného Francouze Lucu Martina, jenž dál suverénně vede pořadí seriálu. Jan Sáska obsadil 32. místo, Jan Zatloukal byl stažen z 55. místa v šestém kole.
Bolesti po sobotním těžkém pádu Cinkovi v závodu pomohl překonat adrenalin. „S výkonem můžu být spokojený, nebylo to úplně špatné, ale v prvním kole jsem ztratil moc. Štosovalo se to, běželi jsme, čekali. Je to trochu ztracené na lepší výsledek, pokud nemám vyjetou druhou třetí řadu ze short tracku,“ řekl.
V kategorii žen do 23 let obsadila Simona Spěšná 26. místo. Závod se jí nevydařil, navíc ji ve druhém kole potkala kuriózní nehoda, při níž přišla o obě dioptrické čočky.
„Měla jsem ve druhém kole v prudké pasáži pád. Ztratila jsem několik míst, ale co bylo horší, tak i obě dioptrické čočky, takže jsem pak jela zbytek závodu doslova a do písmene na oči,“ uvedla Spěšná na facebookovém profilu české reprezentace horských kol.
Česká jezdkyně ztratila přes 10 minut na vítěznou Italku Valentinu Corviovou, která ovládla čtvrtý z dosavadních pěti závodů bikerek do 23 let a suverénně vede celkové pořadí. Spěšná po nejhorším výsledku v sezoně klesla na 17. místo.