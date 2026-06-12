Cink se na nedělní obhajobu v Leogangu naladil devátým místem v short tracku

Deštěm zablácené rakouské středisko českému bikerovi opět sedlo. Ondřej Cink si v pátečním short tracku vyjel deváté místo. Z prvenství se v Leogangu radovali Dán Simon Andreassen a Švýcarka Sina Freiová. Světový pohár horských kol pokračuje sobotním sjezdem a nedělním cross country, kde Cink obhajuje loňský premiérový triumf. Přímé přenosy z obou dnů sledujte živě na ČT sport a ČT sport Plus.
Cink ztratil na vítěze na rozblácené trati 16 sekund. „Dneska neskutečný. Fakt jsem rád. Byl jsem tady v short tracku i druhý, ale to už je hodně dlouho (v roce 2021). Asi mi to bláto sedí. Musí pořád pršet. Když přestane a začne svítit sluníčko a střídá se to, to mi nevyhovuje,“ řekl Cink.
Zároveň si zajistil druhou řadu na startu nedělního závodu. „Cítil jsem se dobře. Vyšel mi start, kde byl pád a já jsem se tomu vyhnul. Pak jsem čekal, čekal a viděl, že soupeři postupně odpadají. Já měl pořád dobré nohy. Vypadá to s formou dobře,“ pochvaloval si pětatřicetiletý jezdec.
V short tracku zajel nejlepší výsledek od loňského července, kdy byl pátý ve Vallnordu. „Je to dobré i po psychické stránce před nedělí. Loni jsem tu vyhrál. Trať mi sedí. Když jsem teď zajel dobře short track, tak mi to dává ještě větší motivaci,“ prohlásil bronzový medailista z mistrovství světa v cross country z roku 2015.