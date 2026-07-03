Rissvedsová a Boichis ovládli short track v La Thuile, Češi byli mimo nejlepší pozice

Short track v zastávce Světového poháru v italském La Thuile vyhrála Švédka Jenny Rissvedsová před Sinou Freiovou a Američankou Savilií Blunkovou. Švédská cyklistka ovládla tuto disciplínu poprvé v sezoně. Česká reprezentantka Adéla Holubová byla stažena před koncem závodu z 37. místa. Ani Ondřeji Cinkovi se závod v náročných podmínkách nevydařil, obsadil 28. příčku. Závod si podmanilo francouzské duo Adrien Boichis a Luca Martin. Třetí skončil Charlie Aldridge z Velké Británie.
Ondřej Cink startoval do short tracku ze zadních pozic a ve velmi rychlém závodě se těžko propracovával dopředu. Jízdu komplikoval také zvířený prach, kvůli kterému byla na trati horší viditelnost a Cink přiznal, že se mu i špatně dýchalo.
„Bylo to hrozně těžké v tom prachu. Hned v prvním kole se to hrozně natáhlo. Sice tady je ten kopec, ale pořád to bylo natažené a dělaly se mezery. Snažil jsem se jet každé kolo naplno ten kopec, ale vždycky jsem maximálně dojel do skupiny a to bylo všechno,“ hodnotil Cink po závodě.
O prvenství se utkali francouzští rivalové Adrien Boichis a Luca Martin. Do posledního kola vjížděli společně, ale Boichis udržel Martina za sebou a dojel si pro vítězství. Třetí příčku obsadil Brit Charlie Aldridge.
Ženský závod rozhodla Rissvedsová až v závěru posledního osmého kola. S Freiovou jeli celý závod v závěsu, ale Švýcarka si hlídala vedení. Na rovince před posledním prudkým stoupáním Švédka svou soupeřku předjela a vítězství si pohlídala. Stejně jako Cink dotahovala ze zadních pozic také jediná česká reprezentantka v poli Adéla Holubová.
„Start se mi moc nepovedl, v první pasáži se to zacpalo, že jsem musela i běžet a nemohla jsem nacvaknout. Takže jsem byla rázem poslední,“ popsala události krátce po startu Holubová, která v závodě skončila na 37. místě.
„Kopec byl dobrý, tam jsem sjížděla, ale pak mi to zase ujelo. Bylo to pořád dokola. Ke konci už začaly soupeřky odpadávat, takže tam jsem to dál sjížděla. Ale bohužel pro mě potom závod skončil, na víc to nestačilo,“ řekla Holubová. S Cinkem se oba představí také v neděli v závodě cross country.