Ganna opanoval časovku na Giru, Vingegaard snížil náskok

Domácí Filippo Ganna ovládl časovku v desáté etapě Gira d'Italia. Růžový trikot sice udržel Afonso Eulálio z Portugalska, ale v průběžném pořadí už vede jen o 27 sekund před Dánem Jonasem Vingegaardem.
Dvojnásobný mistr světa v časovce Ganna po volném pondělí zvládl 42 km dlouhou trasu z Viareggia do Massy za 45 minut a 53 sekund. Na Giru si připsal osmé etapové vítězství, z toho sedmkrát triumfoval v časovce.
Další časovka se sice už na Giru nejede, ale na vítězství chce Ganna ještě zaútočit v páteční 13. etapě. Končí totiž v jeho rodném městě Verbania. „Teď pro mě začíná jiný závod. Mám velký cíl a musím na něj našetřit síly,“ řekl Ganna, který vyhrál s náskokem téměř dvou minut před Thymenem Arensmanem z Nizozemska, třetí byl Rémi Cavagna.
Eulálio obsadil s odstupem necelých pěti minut 41. pozici. Dvojnásobný vítěz Tour de France Vingegaard byl s mankem tří minut třináctý a ze ztráty na lídra stáhnul skoro dvě minuty. Třetí je v průběžné klasifikaci Arensman, kterého od Eulália dělí minuta a 57 sekund.
„Trpěl jsem, strašně moc jsem trpěl, ale nakonec jsem růžový trikot udržel. Je to neuvěřitelné,“ řekl Eulálio. „Když mi ke konci z auta hlásili, že je to blízko, tak jsem si myslel, že je to blízko do cíle. Až potom mi došlo, že jsem blízko udržení vedení,“ dodal.
Nejlepším z českých jezdců byl Jan Hirt na 81. místě, na Gannu ztratil šest a půl minuty. Matyáš Kopecký dojel na 106. a jeho bratr Tomáš na 129. příčce. V průběžné klasifikaci je Hirt se ztrátou téměř osmi minut osmnáctý.
Cyklistický závod Giro d'Italia – 10. etapa (časovka 42 km):
1. Ganna (It./Netcompany INEOS) 45:53, 2. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) -1:54, 3. Cavagna (Fr./Groupama-FDJ United) -1:59, 4. Bax (Niz./Pinarello-Q36.5) -2:04, 5. Gee-West (Kan./Lidl-Trek) -2:16, 6. Walscheid (Něm./Lidl-Trek) -2:17, ...81. Hirt (ČR/NSN) -6:33, 106. M. Kopecký -7:21, 129. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) -8:04.
Průběžné pořadí: 1. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) 39:40:34, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -27, 3. Arensman -1:57, 4. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -2:24, 5. O'Connor (Austr./Jayco AlUla) -2:48, 6. Hindley (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) -3:06, ...18. Hirt -7:47, 150. M. Kopecký -1:59:16, 151. T. Kopecký -1:59:26.