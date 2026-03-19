Cyklistika

Stošek s Allemanem dojeli ve čtvrté etapě šestí, zdržel je problém s brzdou i pád


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport, mtbs.cz, epic-series.com

Ani ve čtvrté etapě Cape Epic se pár Martin Stošek – Wout Alleman nevyhnul defektu. Problémy s brzdou a pád belgického bikera dvanáct kilometrů před cílem vyřadily tým Buff-BH z boje o vítězství. Stošek s Allemanem skončili nakonec šestí a v průběžném pořadí klesli na pátou příčku.

V 87 kilometrů dlouhé etapě zaznamenal druhé vítězství tým Canyon. Novozélanďan Sam Gaze a Němec Luca Schwarzbauer překonali italskou dvojici Simone Avondetto a Luca Braidot až v závěrečném sprintu. Tým Wilier Vittoria díky druhému místu navýšil náskok v celkovém pořadí.

Nahrávám video
Pár Stošek a Alleman se opět na Cape Epic nevyhnul defektu
Zdroj: ČT sport

Svůj nejlepší výsledek zaznamenal tandem D2Mont Merida, Filip Rydval – Herman Pechstainer, který i přes krizi českého závodníka vybojoval 18. pozici.

„My jsme až do teď měli nějaké technické problémy, ale dneska zase krizi, takže to opět nebylo úplně stoprocentní,“ hodnotil Rydval.

Na 35. místě dojela česká dvojice Vojtěch Neradil a Filip Adel (Superior Riders), o čtyři pozice lépe skončil Milan Damek s Francouzem Sébastienem Burnetem. V kategorii Masters se daří Pavlu Gondovi, který s Tobiasem Lüthim po triumfu vysvlékli z modrého dosavadní lídry.

Italsko-americký pár Greta Seiwaldová a Kate Courtneyová z celku She Sends Foundation se radoval z etapového triumfu v elitní ženské kategorii. Na čele průběžného pořadí zůstává Alessandra Kellerová a Candice Lillová (Thömus Maxon Sabi Sabi).

Závod, do nějž odstartovalo dvaadvacet českých cyklistů, z toho pět v elitní kategorii, skončí v neděli. V pátek čeká jezdce královská etapa z Greytonu do Stellenbosche. Před rokem Stošek a Alleman závod nedokončili, Belgičan musel po královské páté etapě do nemocnice.

