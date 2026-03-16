Stošek s belgickým kolegou vyhráli první etapu Cape Epic

Martin Stošek a jeho belgický spolujezdec Wout Alleman vyhráli v JAR první etapu Cape Epic. V cíli devadesátikilometrové trasy rozhodly o jejich vítězství před italskou dvojicí Luca Braidot, Simone Avondetto pouhé čtyři desetiny sekundy.
V nedělním dvacetikilometrovém prologu obsadili Stošek s Allemanem 16. místo s více než dvouminutovou ztrátou. V průběžném pořadí jsou šestí, vedou domácí jezdci Matthew Beers a Tristan Nortje.
Závod, do nějž odstartovalo dvaadvacet českých cyklistů, z toho pět v elitní kategorii, skončí v neděli.
Před rokem Stošek a Alleman závod nedokončili, Belgičan musel po královské páté etapě do nemocnice. Před odstoupením jim patřilo průběžné páté místo, jednu z etap vyhráli.