Cyklistika

Stošek s belgickým kolegou vyhráli první etapu Cape Epic


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK
Martin Stošek a jeho belgický spolujezdec Wout Alleman vyhráli v JAR první etapu Cape Epic. V cíli devadesátikilometrové trasy rozhodly o jejich vítězství před italskou dvojicí Luca Braidot, Simone Avondetto pouhé čtyři desetiny sekundy.

V nedělním dvacetikilometrovém prologu obsadili Stošek s Allemanem 16. místo s více než dvouminutovou ztrátou. V průběžném pořadí jsou šestí, vedou domácí jezdci Matthew Beers a Tristan Nortje.

Závod, do nějž odstartovalo dvaadvacet českých cyklistů, z toho pět v elitní kategorii, skončí v neděli.

Před rokem Stošek a Alleman závod nedokončili, Belgičan musel po královské páté etapě do nemocnice. Před odstoupením jim patřilo průběžné páté místo, jednu z etap vyhráli.

