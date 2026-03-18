Český biker Martin Stošek a jeho belgický spolujezdec Wout Alleman skončili druzí v nejdelší etapě závodu dvojic na horských kolech Cape Epic. V sedlech strávili 4 hodiny a 21 minut.
Stošek dojel s belgickým parťákem v maratonské etapě Cape Epic druhý
I když třetí etapu provázela zásadní změna terénu i počasí, technické problémy týmu Buff-BH zůstaly. Po dalším defektu zadního kola Wouta Allemana museli stejně jako v úterý s Martinem Stoškem zahájit stíhací jízdu.
Tentokrát se dokázali vrátit do vedoucí skupiny. Česko-belgický tandem vyhrál i závěrečný spurt a skončil druhý se ztrátou minuty a deseti sekund na vítěznou dvojici Marc Pritzen a Felix Stehli. Zároveň se v celkovém pořadí posunul na průběžné čtvrté místo.
Stošek s Allemanem vyhráli v Jihoafrické republice už první etapu. Závod, do nějž odstartovalo 22 českých cyklistů, z toho pět v elitní kategorii, skončí v neděli.
Před rokem Stošek a Alleman závod nedokončili, Belgičan musel po královské páté etapě do nemocnice.