Cyklistika

Stošek dojel s belgickým parťákem v maratonské etapě Cape Epic druhý


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport

Český biker Martin Stošek a jeho belgický spolujezdec Wout Alleman skončili druzí v nejdelší etapě závodu dvojic na horských kolech Cape Epic. V sedlech strávili 4 hodiny a 21 minut.

I když třetí etapu provázela zásadní změna terénu i počasí, technické problémy týmu Buff-BH zůstaly. Po dalším defektu zadního kola Wouta Allemana museli stejně jako v úterý s Martinem Stoškem zahájit stíhací jízdu.

Tentokrát se dokázali vrátit do vedoucí skupiny. Česko-belgický tandem vyhrál i závěrečný spurt a skončil druhý se ztrátou minuty a deseti sekund na vítěznou dvojici Marc Pritzen a Felix Stehli. Zároveň se v celkovém pořadí posunul na průběžné čtvrté místo.

Stošek s belgickým kolegou vyhráli první etapu Cape Epic

Čeští lvi míří do afrického pekla. Superior Lions startují na Cape Epic s ambicí na elitní desítku

Stošek s Allemanem vyhráli v Jihoafrické republice už první etapu. Závod, do nějž odstartovalo 22 českých cyklistů, z toho pět v elitní kategorii, skončí v neděli.

Před rokem Stošek a Alleman závod nedokončili, Belgičan musel po královské páté etapě do nemocnice.

