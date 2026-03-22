Stošek s Allemanem byli na Cape Epic pátí, vyhráli Beers s Nortjem


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Martin Stošek s belgickým kolegou Woutem Allemanem obsadili v prestižním závodu dvojic na horských kolech Cape Epic v JAR páté místo. Závěrečnou etapu na 58 kilometrů se startem i cílem ve Stellenboschi a s převýšením 2150 metrů dokončili jako desátí, jejich výkon ovlivnila Belgičanova zdravotní indispozice.

Závod vyhráli domácí Jihoafričané Matthew Beers a Tristan Nortje, kteří v závěrečném dnu sesadili z čela pořadí Italy Lucu Braidota a Simoneho Avindetta.

Stošek s Allemanem během prologu a sedmi etap vybojovali dva dílčí triumfy a přidali jedno druhé místo. O lepší umístění je připravily různé technické problémy.

„Je to úspěšný Epic, každý den se počítá a vyhraná etapa je super. A když máme dvě, tak je to o to lepší. A k tomu další pódium...,“ řekl Stošek. „Já jsem spokojený. Je to takové hořkosladké, protože vím, že jsme měli nohy na to i vyhrát, kdybychom neměli technické a teď i ty zdravotní problémy. Holt se to musí sejít všechno najednou. Ale o to lepší snad bude ta sezona, protože máme dobře našlápnuto,“ uvedl.

Před rokem česko-belgická dvojice vybojovala jedno etapové prvenství, ale závod nedokončila. Alleman musel po královské páté etapě do nemocnice.

V kategorii Masters se letos v Jihoafrické republice radoval z celkového prvenství pětačtyřicetiletý Pavel Gonda se Švýcarem Tobiasem Lüthim.

