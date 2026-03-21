Stošek s Allemanem vyhráli na Cape Epic svou druhou etapu

Martin Stošek s Belgičanem Woutem Allemanem vyhráli předposlední etapu Cape Epic. Pro dvojici je to druhé vítězství v etapě v letošním ročníku. Po 76 kilometrech s převýšením 2450 metrů zvítězili o osmnáct vteřin před Jihoafričany Matthewem Beersem a Tristanem Nortjem.
Česko-belgická dvojice si zlepšila náladu po páteční královské etapě, v níž kvůli technickým problémům dojela až na desátém místě. Celkově jsou Stošek s Allemanem pátí a mají manko více než třinácti minut na vedoucí Italy Lucu Braidota a Simoneho Avondetta.
Před rokem Stošek a Alleman závod nedokončili. Belgičan musel po královské páté etapě do nemocnice. Před odstoupením jim patřilo průběžné páté místo, jednu z etap vyhráli.