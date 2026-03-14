Už v neděli odstartuje v Jihoafrické republice legendární etapový závod horských kol Cape Epic, přezdívaný „Tour de France horských kol“. Na startu se letos představí také český tým Superior Lions, který bude v elitní kategorii jedinou dvojicí složenou výhradně z českých jezdců.
Čeští lvi míří do afrického pekla. Superior Lions startují na Cape Epic s ambicí na elitní desítku
Barvy týmu ponesou zkušený biker Filip Adel a jeho týmový kolega Vojtěch Neradil, kteří chtějí v extrémní konkurenci zabojovat o umístění v první desítce celkového pořadí.
Cape Epic patří mezi nejprestižnější a zároveň nejnáročnější závody horských kol na světě. Letošní 22. ročník nabídne osm dní závodění, téměř 700 kilometrů tratí a přibližně 15 900 metrů převýšení v horkých a prašných podmínkách jihoafrické provincie Western Cape.
Závod startuje tradičně prologem v okolí vinařství Meerendal nedaleko Stolové hory. Úvodní etapa měří zhruba 20 kilometrů s převýšením 650 metrů a rozhodne o pořadí na startu dalších etap. Následovat bude sedm náročných etap vedoucích přes oblasti Montagu, Greyton a Stellenbosch, kde se tradičně rozhoduje o vítězích celého závodu.
V elitní kategorii se letos představí několik českých jezdců, ale pouze Superior Lions nastoupí jako čistě česká dvojice. „Na Epicu startují silné mezinárodní týmy, takže být jedinou kompletně českou dvojicí v elitě je pro nás velká motivace. Chceme ukázat, že se dokážeme prosadit i mezi světovou špičkou,“ říká Adel.
Zkušený biker nastoupí na Cape Epic už popáté. Jeho dosud nejlepším výsledkem je 12. místo v celkovém pořadí, navíc má na kontě i čtvrté místo v jedné z etap. Pro jeho týmového parťáka Neradila půjde naopak o premiéru na tomto legendárním závodě. „Epic je závod, o kterém sní snad každý maratonský biker. Jsem rád, že můžu stát na startu právě po boku Filipa, který má obrovské zkušenosti,“ tvrdí Neradil.
Cíl české dvojice je jasný, bojovat o umístění v top 10 celkového pořadí a pokusit se prosadit i v jednotlivých etapách. „Výkonnost je samozřejmě základ, ale na Epicu rozhoduje i štěstí. Během osmi dnů se může stát spousta věcí – defekty, pády nebo zdravotní problémy. Je to extrémně náročný závod,“ dodává Adel.
Úvodní prolog odstartuje v neděli ráno místního času a elitní muži přijdou na řadu po poledni. Dvojice Adel – Neradil vyrazí na trať ve 12:19 místního času. Závod bude možné sledovat živě on-line a závěrečnou etapu odvysílá ČT sport Plus v neděli 22. března od 7:30.