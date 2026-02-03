Petra Ševčíková skončila šestá v omniu na mistrovství Evropy v dráhové cyklistice v Turecku. Stejnou pozici obsadí také Dominik Topinka po vyřazení ve čtvrtfinále sprintu, jenž vyvrcholí ve středu.
Ševčíková skončila na ME dráhařů šestá v omniu, stejně jako Topinka ve sprintu
Pětadvacetiletá Ševčíková si v Konye připsala druhé umístění v top 10 po nedělní sedmé pozici ve scratchi. Před závěrečnou čtvrtou disciplínou omnia bodovacím závodem patřila české reprezentantce čtvrtá pozice, ale nezapsala v něm ani bod.
Místo útoku na medaili o dvě příčky klesla. „Je to můj nejlepší výsledek na Evropě v omniu, konečně jsem to prolomila,“ citoval Ševčíkovou cyklistický svaz.
„Byla to hodně dlouhá šichta. Vstoupila jsem do závodu dobře ve scratchi. A měla fantastické nohy v tempo závodě, který byl vždy můj problém. Pak se mi ulevilo. Eliminace byla hodně ostrá, málem jsem šla k zemi. V bodovačce jsem bojovala, jak jsem mohla,“ ohlédla se Ševčíková za průběhem závodu.
Zvítězila Britka Anna Morrisová, stříbro díky závěrečnému bodovanému sprintu „ukradla“ Norka Anita Yvonne Stenbergová Belgičance Shari Bossuytové. Morrisová má už druhé zlato, byla i členkou vítězné sestavy v týmové stíhačce.
Ve sprintu Topinka zajel sedmý čas v kvalifikaci a ve vyřazovací části postoupil po dvou vítězstvích do čtvrtfinále. V něm narazil na fenomenálního Nizozemce Harrieho Lavreysena a úřadujícímu olympijskému vítězi a mistru světa a Evropy podlehl ve dvou jízdách.
„Jsem moc spokojený. Zatlačil jsem čas v kvalifikaci pod devět pět, z čehož jsem vážně nadšený,“ pochvaloval si Topinka, jenž v kvalifikaci zastavil časomíru na 9,496 sekundy, a vytvořil tak nový český rekord.
Lavreysenovi se tak povedla svým způsobem odveta za nedělní závod v týmovém sprintu, kde Češi i s Topinkou favorizované Nizozemce senzačně vyřadili v 1. kole a skončili čtvrtí.
„Když jsem prohrál první jízdu, potřeboval jsem něco zlomit. A tak jsem zkusil v druhé jízdě tempo napálit a jel jsem dvě a půl kola od začátku totální bomby. Nachytat se mi ho nepodařilo, na cílové pásce mě předjel. Ale zkusil jsem to,“ popsal Topinka, jehož reprezentační parťák Jan Pořízek vypadl v osmifinále.
Ve sprintu žen obsadila Veronika Jaborníková 10. místo, když ji v osmifinále vyřadila loňská vicemistryně světa Jana Burlakovová. Její sestra Anna neuspěla už v 1. kole.
Dvě jízdy stačily ve finálovém – ryze britském – souboji k tomu, aby Emma Finucaneová porazila Sophii Capewellovou a získala v individuálním sprintu po dvou letech druhý evropský titul. Bronz obhájila Ruska Alina Lysenková.
Scratch mužů vyhrál Švýcar Alex Vogel, jenž už měl z vystoupení v Konye na kontě stříbro z týmové stíhačky. Na 14. místě skončil Matyáš Koblížek. Český reprezentant zasáhl i do individuálního stíhacího závodu, v němž byl 16. Zvítězil Rus Lev Gonov.