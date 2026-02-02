Cyklistika

Dráhař Peterka obhájil evropský bronz na pevném kilometru


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK

David Peterka na mistrovství Evropy v dráhové cyklistice obhájil bronz na kilometru s pevným startem. V Konye ho porazili jen vítězný Brit Joseph Truman a Francouz Étienne Oliviero. Adam Rauschgold obsadil osmé místo.

Devatenáctiletý Peterka navázal na třetí místo z loňského šampionátu v belgickém Heusden-Zolderu. V Turecku nejprve stanovil v kvalifikaci nový český rekord časem 57,919 sekundy a mezi osmičku finalistů postoupil z druhého místa za Olivierem. Ve finále se pod hranici 58 sekund dostal jen dvojnásobný bronzový medailista z mistrovství světa Truman, který se jako jediný dokázal oproti dopoledním jízdám zlepšit (57,541).

Pod hodnotu dosavadního českého rekordu Robina Wagnera (59,846) se v kvalifikaci dostal i debutant na ME Rauschgold, který zajel čas 59,365 sekundy a skončil sedmý. Ve finále devatenáctiletý dráhař pokořil minutovou hranici o setinu, ale nikoho ze soupeřů už za sebou nenechal.

Peterka jel ve finále jako předposlední a s časem 58,355 se zařadil za Trumana, vítěz kvalifikace Oliviero pak českého jezdce porazil o 277 tisícin. Český talent, jenž spolu s Rauschgoldem a Dominikem Topinkou skončil v neděli čtvrtý v týmovém sprintu, odsunul mimo stupně vítězů šampiona z předchozích dvou let Mattea Bianchiho z Itálie, pátý skončil Němec Maximilian Dörnbach, obhájce stříbra.

O další umístění v desítce se pro českou výpravu postarala jednadvacetiletá Barbora Němcová, jež obsadila sedmé místo ve vylučovacím závodě. V konkurenci 21 soupeřek zvítězila počtvrté v kariéře belgická hvězda Lotte Kopecká.

Anna Jaborníková vypadla v 1. kole sprintu, Veronika Jaborníková po devátém místě v kvalifikaci podlehla v osmifinále loňské vicemistryni světa Janě Burlakovové z Ruska. Soutěž vyvrcholí v úterý.

Přečtěte si

Bez cyklokrosu bych se dokázal obejít, nastínil plány rekordman van der Poel

2. 2. 2026

Bez cyklokrosu bych se dokázal obejít, nastínil plány rekordman van der Poel
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.