Seixas se stal nejmladším vítězem závodu Kolem Lombardie

Paul Seixas vyhrál po sólovém úniku závod Kolem Lombardie. Ve 20 letech a 16 dnech se stal francouzský talent nejmladším vítězem v historii severoitalské klasiky, která zaznamenala už 120. ročník. Člen týmu Decathlon CMA CGM si připsal první kariérní vítězství na jednom z pěti cyklistických monumentů.
O svém životním triumfu rozhodl Seixas nástupem ve stoupání na Civiglio 18 kilometrů před cílem. Pro osmý triumf sezony a kariéry si dojel s náskokem 48 sekund před vítězem letošní Vuelty Enricem Masem ze Španělska.
Třetí byl na kopcovité 239 km dlouhé trati mezi Bergamem a Comem domácí italský jezdec Giulio Ciccone s odstupem 1:05 minuty. Mistr Evropy Remco Evenepoel poté vyhrál spurt devítičlenné skupiny o čtvrté místo.
Seixas se dočkal prvního triumfu na jednom z monumentů už při svém třetím startu. Loni byl na Lombardii sedmý a letos na jaře skončil druhý v klasice Lutych–Bastogne–Lutych. V historii monumentů, mezi něž patří ještě Milán – San Remo, Kolem Flander a Paříž–Roubaix, je rodák z Lyonu čtvrtým nejmladším vítězem.
„Všechno šlo výborně. Kluci z týmu odvedli skvělou, úžasnou práci. Všichni do toho šlapali víc, než museli, a já měl hodně dobré nohy. Po tom útoku jsem do toho dal maximum, byla to prostě časovka já proti sobě,“ uvedl Seixas, jenž si dnešním triumfem vynahradil zklamání z mistrovství světa v Montrealu, kde skončil jako jeden z favoritů patnáctý.
Díky Seixasovi má Lombardie prvního nového vítěze od roku 2020. Minulých pět ročníků „Klasiky padajícího listí“ ovládl slovinský fenomén Tadej Pogačar, jenž musel předčasně ukončit letošní sezonu po srpnovém pádu na Vueltě.
Jediný český účastník Jan Hirt obsadil 75. pozici s více než dvanáctiminutovým odstupem za vítězem.
Cyklisté před startem protestovali za lepší bezpečnost
Před startem 120. ročníku závodu elitní cyklisté uspořádali protestní akci, při níž požadovali lepší bezpečnostní opatření. Peloton se pět minut zastavil na startu v Bergamu a zpozdil tak start letošního závěrečného monumentu.
Profesionální cyklisté vyčítají mezinárodní unii UCI, že neprovedla dostatečné úpravy po srpnovém tragickém úmrtí Brita Finlaye Tarlinga při nehodě. Od té doby se civilní motorová vozidla opakovaně objevila na tratích mezinárodních závodů.
„Chceme celému světu ukázat, že už nebudeme akceptovat, aby byli cyklisté zraněni či umírali při činnosti, kterou nadevše milujeme,“ řekl do mikrofonu olympijský vítěz a čerstvý mistr Evropy Evenepoel.
Organizátorům hvězdný Belgičan vzkázal: „Prosím, zajistěte, abychom mohli závodit v bezpečí a nemuseli se obávat aut, motocyklů a podobných věcí.“
Tragická Tarlingova nehoda, způsobená srážkou s vozem jedoucím v protisměru, otřásla v polovině srpna světem cyklistiky. Jen o týden později se ale ocitlo auto na trati ženského závodu Kolem Británie a v minulých dnech se odehrály dva další nebezpečné incidenty zahrnující dodávku a motocykl na dvou závodech v Itálii.
Výsledky cyklistického závodu Kolem Lombardie
Výsledky cyklistického závodu Kolem Lombardie
1. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) 5:49:28, 2. Mas (Šp./Movistar) -48, 3. Ciccone (It./Lidl-Trek) -1:05, 4. Evenepoel (Belg./Red Bull-BORA-hansgrohe), 5. McNutly (USA/UAE Emirates-XRG), 6. Pidcock (Brit./Pinarello Q36.5) všichni -1:20, ...75. Hirt (ČR/NSN) -12:14.