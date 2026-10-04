Evenepoelův triumf na evropském mistrovství potvrdila až cílová fotografie

Remco Evenepoel získal poprvé evropský titul. Na trase z Lublani do Šenčuru vyhrál ve finiši po souboji s Italem Giuliem Cicconem. Vítěze musela potvrdit až cílová fotografie. Při neúčasti Mathiase Vacka obsadil Dominik Neuman 51. místo.
Šestadvacetiletý favorit Evenepoel si vynahradil při absenci Tadeje Pogačara, který se rovněž zotavuje ze zranění, zklamání z nedávného světového šampionátu. V Montrealu sice vyhrál časovku, ale v závodu s hromadným startem na nejlepší silničáře nestačil a skončil dvanáctý.
Zlaté ambice potvrdil, byť ho potkal pád a spurt začal lépe Ciccone. V poslední zatáčce si Ital vybojoval vedoucí pozici a ještě 300 metrů před cílem vedl, jenže Evenepoel ztrátu několika metrů smazal a na pásce byl o centimetry dřív.
„Je to neuvěřitelné. Myslel jsem si, že jsem vyhrál, ale člověk nikdy neví,“ řekl jeden z nejlepších cyklistů posledních let. Loni na ME v dlouhém závodu Evenepoel prohrál zlato s Pogačarem, druhý byl také v roce 2021.
Evropský titul v silničním závodu byl poslední, který mu ve sbírce chyběl. Měl už olympijské i světové triumfy ze závodů s hromadným startem i z časovek. Bronz dnes získal další italský cyklista Christian Scaroni.
Vacek o evropský šampionát přišel poté, co si na MS v Kanadě zlomil nos.