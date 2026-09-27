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Cyklistika

Senzační jízda přinesla McNultymu v silničním závodu titul mistra světa


27. 9. 2026Aktualizovánopřed 19 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK

Silniční závod mužů na cyklistickém mistrovství světa v Montrealu vyhrál Američan Brandon McNulty. Kvůli zranění chyběl vítěz z posledních dvou let Slovinec Tadej Pogačar. Pro USA vybojoval McNulty první medaili po 33 letech. Lídr české trojice Mathias Vacek po pádu odstoupil a zamířil na vyšetření do nemocnice.

Po více než 273 kilometrech, které ti nejlepší zvládli za šest a čtvrt hodiny, se o dalších medailích rozhodovalo ve spurtu skupinky devíti závodníků. Stříbro vybojoval Australan Michael Matthews těsně před Nizozemcem Mathieuem van der Poelem. Čtvrtý byl další Američan Quinn Simmons, pátý Mexičan Isaac del Toro.

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Závěr silničního závodu s vítězným McNultym
Zdroj: ČT sport

McNulty v mimořádně náročném závodě s celkovým převýšením přes 3800 metrů využil dokonale neúčasti šampiona z minulých dvou let Tadeje Pogačara. Fenomenální Slovinec, který je týmovým kolegou amerického jezdce ve stáji UAE Emirates-XRG, nestartoval kvůli zranění po pádu na Vueltě.

„Co mi teď běží hlavou? Vůbec nevím. Jen vím, že ještě asi 300 metrů před cílem jsem tomu všemu nemohl uvěřit. Byl jsem tak strašně unavený,“ uvedl viditelně vyčerpaný McNulty v rozhovoru pro Mezinárodní cyklistickou unii.

Osmadvacetiletý rodák z Phoenixu triumfoval jako třetí Američan v historii. V roce 1983 zvítězil ve švýcarském Altenrheinu Greg Lemond, jenž pak získal druhý titul o šest let později ve francouzském Chambéry, v roce 1993 v Oslu slavil Lance Armstrong.

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Záznam silničního závodu mužů MS
Zdroj: ČT sport

„Zda jsem věřil, že dnes mohu opravdu zvítězit? Ne. Mluvili jsme o tom a prohodili na to téma s mojí manželkou pár vtípků. Celkově vzato jsem věděl, že by se mohlo něco stát, ale musel by se stát zázrak. A ten zázrak se stal realitou,“ poznamenal McNulty, jenž v této sezoně nevyhrál do dneška ani jeden závod.

Naplno závodit se začalo přibližně 90 kilometrů před cílem a aktivitou hýřil především van der Poel, jenž předvedl několik nástupů. Situace v čele strhující bitvy se mnohokrát změnila, ale v jedenáctém z 13 městských okruhů v Montrealu zaútočil McNulty a ukázal všem záda. Dvě kola před koncem měl k dobru 68 sekund, do posledního okruhu jel s náskokem 52 sekund.

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„Při posledním stoupání na Mount Royal mi připadalo, jak kdybych umíral. Ale i tak jsem nepřestával šlapat a dál do toho dával úplně všechno,“ řekl McNulty, jenž nakonec vyhrál s náskokem 13 sekund a mohl si dojezd náležitě vychutnat.

Vacek odstoupil zhruba 70 kilometrů před cílem. „Bohužel se nám smůla nevyhnula ani v elitním závodě mužů. Mathias měl pád na finálových okruzích. Dostali jsme se k němu zhruba po třech minutách, když už byl v péči zdravotníků a záchranářů. Komunikoval s námi, ale byl převezen do nemocnice na důkladnější vyšetření,“ uvedl reprezentační trenér Petr Kaltofen. Do cíle nedojeli ani Jakub Otruba a Pavel Novák.

Velkým zklamáním skončil závod i pro cyklistickou velmoc Belgii, která neměla zastoupení v nejlepší desítce. Remco Evenepoel, jenž vyhrál na MS počtvrté za sebou časovku a do silničního závodu šel jakožto obhájce loňského stříbra z Kigali s velkou touhou dovršit na kanadské půdě vítězný double, obsadil 12. místo.

Výsledky silničního závodu

Muži elite (273,4 km): 1. McNulty (USA) 6:17:04, 2. Matthews (Austr.), 3. van der Poel (Niz.), 4. Simmons (USA) všichni -13, 5. del Toro (Mex.), 6. Pedersen (Dán.), 7. Pidcock (Brit.), 8. Jorgenson (USA), 9. Ciccone (It.), 10. Healy (Ir.) všichni -14, ...Vacek, Otruba, Novák (všichni ČR) všichni nedokončili.

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