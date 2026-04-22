Seixas vyhrál Valonský šíp. Jako nejmladší v historii

Devatenáctiletý Paul Seixas vyhrál jako nejmladší v historii belgický závod Valonský šíp. Obhájce loňského prvenství Tadej Pogačar ani vítěz nedělního Amstel Gold Race Remco Evenepoel nestartovali.
Seixas nedal po 200 kilometrech soupeřům šanci v závěrečném prudkém stoupání na Mur de Huy a zvítězil s třísekundovým náskokem před Švýcarem Maurem Schmidem a Britem Benem Tulettem. Člen týmu tak převzal titul nejmladšího vítěze závodu od Belgičana Philémona de Meersmana, jenž vyhrál v roce 1936 první ročník závodu jako jednadvacetiletý.
„Je to neuvěřitelné, obrovský úspěch. Loni jsem se na tenhle závod díval v televizi a teď jsem ho hned při první účasti vyhrál,“ řekl člen týmu Decathlon CMA CGM.
Po dalším triumfu tak Seixas potvrdil pozici velkého cyklistického talentu. V dubnu se díky triumfu na závodu Kolem Baskicka stal nejmladším jezdcem, jenž vyhrál etapový závod WorldTour, nyní přidal v této kategorii prvenství i v jednodenním závodu.
Na 92. pozici dokončil závod Pavel Novák. Sté místo obsadil Jakub Otruba, jenž byl zhruba 140 kilometrů v úniku. Adam Ťoupalík do cíle nedojel.