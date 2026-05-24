Cross country v Novém Městě na Moravě ovládli Pidcock a Stiggerová

Závod Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě už popáté v kariéře opanoval britský fenomén Tom Pidcock. Nejlepší z českých jezdců Ondřej Cink obsadil v zaplněné Vysočina Aréně dvacáté místo s téměř čtyřminutovou ztrátou. V ženském závodě se radovala z výhry rakouská bikerka Laura Stiggerová. Nejlepší Češka Tereza Tvarůžková obsadila 46. místo, Adéla Holubová byla klasifikována na 51. pozici a o deset příček za ní se umístila Jitka Čábelická. V závodě juniorek Barbora Bukovská při obhajobě loňského prvenství obsadila druhé místo. Úspěch domácích barev podtrhla třetí Lucie Grohová.
Pětadvacetiletá Stiggerová přidala triumf k sobotnímu druhému místu v short tracku a v olympijské disciplíně vybojovala třetí triumf v kariéře. Ve skvělé atmosféře v Novém Městě zvítězila s náskokem 47 sekund před úřadující mistryní světa Jenny Rissvedsovou ze Švédska, jež ve spurtu těsně porazila Švýcarku Sinu Freiovou.
„Skvělý víkend, lepší jsem si to nemohla ani vysnít. Hodně tvrdě jsme na to dřeli. Bylo skvělé jet tu před tolika lidmi, tolika fanoušky, průjezd cílem jsem si užila,“ řekla vítězka.
Freiová, stříbrná olympijská medailistka z her v Tokiu 2021, navázala dalším pódiovým umístěním na prvenství z úvodního pohárového závodu v Koreji a drží se v čele průběžného pořadí. Vítězka short tracku Puck Pieterseová z Nizozemska dokončila cross country na osmé pozici.
Českým závodnicím nebylo dopřáno dokončit závod v celé jeho délce. Tvarůžková stejně jako na 51. místě klasifikovaná Holubová neabsolvovaly poslední dvě kola, Čábelická (61.) dokonce tři.
„Ze začátku se to zasukovalo, běžely jsme a předek jel, takže tam získaly hned asi ten největší náskok. Snažila jsem se posunout dopředu, a i když to nebylo o moc, tak mě to stálo strašně moc sil,“ řekla Tvarůžková, jež se v Novém Městě představila po čtyřech letech a do závodu odstartovala ze 70. pozice.
Bukovská byla druhá a Grohová třetí mezi juniorkami
Suverénní vítězkou závodu juniorek se stala vicemistryně světa Anja Grossmannová ze Švýcarska, jež navázala na čtvrteční prvenství v short tracku. Bukovská přidala stříbro k bronzu.
Sedmnáctiletá česká reprezentantka, letošní juniorská světová šampionka v cyklokrosu, projela cílem ve Vysočina Aréně se ztrátou minuty a 28 sekund. Za stejně starou Grossmannovou skončila například i při zisku bronzu na loňském mistrovství světa v Crans Montaně, kde se obě musely sklonit před Slovinkou Marušou Terezou Šerkeziovou.
„Bylo vedro, takže to bylo moc náročné na hlavu i fyzičku,“ řekla Bukovská České televizi. „Anja už je velmi profi, takže je pro mě velmi těžké jí konkurovat, ale žene mě neskutečně dopředu a je to motivace,“ uvedla.
Odstup Grohové už přesáhl dvě minuty. Umístění v první desítce si připsala i šestá v pořadí Justýna Novotná.
Výsledky SP v cross country horských kol v Novém Městě na Moravě
Ženy: 1. Stiggerová (Rak.) 1:21:32, 2. Rissvedsová (Švéd.), 3. Freiová obě -47, 4. Kollerová -56, 5. Kellerová (všechny Švýc.) -58, 6. Blunková (USA) -59, ...46. Tvarůžková, 51. Holubová obě -2 kola, 61. Čábelická (všechny ČR) -3 kola.
Průběžné pořadí (po 2 z 9 závodů): 1. Freiová 528, 2. Stiggerová 485, 3. Rissvedsová 473, 4. Kollerová 219, 5. Bertaová (It.) 309, 6. Jacksonová (Kan.) 300, ...43. Holubová 65, 67. Tvarůžková 22, 76. Čábelická 3.
Juniorky: 1. Grossmannová (Švýc.) 1:02:19, 2. Bukovská -1:28, 3. Grohová -2:07, ...6. Novotná -4:07, 37. Vávrová -10:16, 44. Groulíková (všechny ČR) -11:08.