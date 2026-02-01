Dramatický závěr nabídl závod juniorů na MS v cyklokrosu v nizozemském Hulstu. Vedoucí Ital Filippo Grigolini v posledním kole dvakrát upadl a nabídl vítězství druhému Delanu Heerenovi hájícímu domácí barvy. Šestnáctiletý Nizozemec už vedení nepustil, dojel do cíle první a mohl obléknout duhový dres pro mistra světa. Nejlepším českým juniorem byl třiadvacátý Antonín John.
Pro juniorský titul si v Hulstu dojel po dramatickém závěru Heeren
Šestnáctiletý Heeren triumfoval poté, co Ital Filippo Grigolini, který strávil většinu závodu v čele a ještě po čtvrtém okruhu měl k dobru 12 sekund, v posledním pátém kole dvakrát upadl. „Vůbec si nevybavuju, co se tam stalo, mám úplné okno,“ uvedl zklamaný Grigolini.
Heeren toho využil a vyhrál o devět sekund. „Je to splněný sen. Vhání mi to slzy do očí. Nejsem vůbec schopný popsat, co se tady odehrálo. Věřil jsem, že bych mohl být v první pětce. Nemůžu uvěřit, že to dopadlo takhle,“ řekl Heeren.
Grigolini díky úspěšnému spurtu uhájil na cílové rovince alespoň stříbro. Třetí byl Belgičan Giel Lejeune. Antonín John ztratil na vítěze přes dvě a půl minuty.
V závodě žen do 23 let se Češkám Amálii Gottwaldové a Kateřině Hladíkové příliš nevedlo, svými výsledky uzavíraly druhou desítku. Další nizozemské zlato přidala Leonie Bentveldová, pro stříbro si za ní dojela Slovenka Viktória Chladoňová. Téměř minutu ztráty pak nabrala bronzová Célia Geryová z Francie.
V 15 hodin začne závod elitní kategorie mužů s jediným českým zástupcem Michaelem Borošem. Hlavní pozornost bude upřena na domácího fenoména Mathieua van der Poela, který bude usilovat o rekordní osmý titul.
Výsledky mistrovství světa v cyklokrosu
Junioři (16,3 km): 1. Heeren (Niz.) 40:15, 2. Grigolini (It.) -9, 3. Lejeune (Belg.) -10, ...23. A. John -2:35, 32. Svoboda -3:09, 41. E. John -4:22, 49. Pazourek (všichni ČR) -5:35.
Ženy do 23 let (16,3 km): 1. Bentveldová (Niz.) 43:08, 2. Chladoňová (SR) -11, 3. Geryová (Fr.) -57, ...19. Hladíková -3:29, 20. Gottwaldová (obě ČR) -3:45.
15:00 muži elite (Boroš).