Bukovská vybojovala v Hulstu zlato mezi juniorkami

Česká cyklokrosařka Barbora Bukovská se v nizozemském Hulstu stala juniorskou mistryní světa. V závodě, v němž dotahovala ztrátu z patnáctého místa, předčila loňskou šampionku Lise Revolovou z Francie. Český úspěch vyšperkovala ještě bronzová Lucie Grohová.
Barbora Bukovská přidala k titulu české šampionky a mistryně Evropy také titul světový. Sedmnáctiletá cyklokrosařka sice závod neodstartovala nejlépe, ale dvě kola do cíle dotáhla do té doby suverénní Revolovou. V nájezdu do posledního kola se dostala do čela a náskok na Francouzku jenom navyšovala.
Bukovská získala světové zlato v cyklokrosu pro Česko po 12 letech, dosud poslední vyjel v roce 2014 v Hoogerheide Zdeněk Štybar. Obhájkyně stříbra a rovněž úřadující evropská šampionka Bukovská je první českou mistryní světa v historii v ženských kategoriích.
„Cítila jsem se dnes hodně silná, je to nejlepší den celé sezony. Tohle je prostě jako sen, opravdu nádherný sen. Vůbec nevím, co k tomu říct víc,“ řekla Bukovská.
Průběh závodu zcela korespondoval se slovy ostravské rodačky, která ovládla tradiční domácí anketu Král cyklistiky za minulý rok. Během něj byla velmi úspěšná také v cross country horských kol, když získala bronz na MS i ME a navrch přidala evropské stříbro v short tracku.
„Je to nádherný pocit, ten nejkrásnější možný pocit, jaký mohu zažít. Je to něco neskutečného a pro mě velká čest,“ doplnila poté, co převzala zlatou medaili a oblékla duhový dres mistryně světa.
„Loni to pro mě bylo hrozně těžké, ale tentokrát už jsem si byla jistá,“ připomněla Bukovská nešťastný okamžik z loňského MS, kdy slavila triumf předčasně o kolo dříve, ale pak se musela spokojit se stříbrem.
„Jela jsem si svůj závod, jak jsem zvyklá, ale v posledním kole už to nešlo tak dobře, cítila jsem se unavená. A ona (Bukovská) má závěry opravdu hodně silné. Snažila jsem se, ale dnes to nestačilo. Samozřejmě jsem trošku smutná, ale je to, jak to je, mám za sebou i tak výbornou sezonu,“ uvedla Revolová.
Dvacet sekund po ní přijela Grohová, která si prožila hodně dramatickou chvilku. Podobně jako Bukovská se i ona prodírala vpřed ze druhé desítky. A jela skvěle. V závěru čtvrtého okruhu měla vedoucí dvojici kousek před sebou, ale otočila se, aby zkontrolovala dění za sebou, narazila do bariéry a upadla. Otřesená však rychle naskočila na kolo a uhájila bronz.
„Ohlížela jsem se, jak daleko za mnou je Italka (Giorgia Pellizottiová), vůbec jsem nevěděla, že jsem tak blízko u bariéry. Trefila jsem ji, ale dokázala jsem to udržet. Vůbec jsem nečekala, že bych mohla mít medaili. Necítila jsem se moc dobře a říkala jsem si, že umístění v top 5 by bylo skvělé,“ řekla Grohová.
Výsledky mistrovství světa v cyklokrosu
Juniorky (16,35 km): 1. Bukovská (ČR) 44:55, 2. Revolová (Fr.) -15, 3. Grohová -35, ...20. Šíslová -3:34, 31. Rothbauerová -5:30, Drhová (všechny ČR) nedokončila.
13:00 muži do 23 let (Bažant, Hojka, Kerl),
15:00 ženy elite (Zemanová).