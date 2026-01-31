Cyklistika

Bukovská vybojovala v Hulstu zlato mezi juniorkami


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport, ČTK
Nahrávám video
Sestřih závěru závodu juniorek se zlatou Bukovskou
Zdroj: ČT sport

Česká cyklokrosařka Barbora Bukovská se v nizozemském Hulstu stala juniorskou mistryní světa. V závodě, v němž dotahovala ztrátu z patnáctého místa, předčila loňskou šampionku Lise Revolovou z Francie. Český úspěch vyšperkovala ještě bronzová Lucie Grohová.

Barbora Bukovská přidala k titulu české šampionky a mistryně Evropy také titul světový. Sedmnáctiletá cyklokrosařka sice závod neodstartovala nejlépe, ale dvě kola do cíle dotáhla do té doby suverénní Revolovou. V nájezdu do posledního kola se dostala do čela a náskok na Francouzku jenom navyšovala.

Bukovská získala světové zlato v cyklokrosu pro Česko po 12 letech, dosud poslední vyjel v roce 2014 v Hoogerheide Zdeněk Štybar. Obhájkyně stříbra a rovněž úřadující evropská šampionka Bukovská je první českou mistryní světa v historii v ženských kategoriích.

„Cítila jsem se dnes hodně silná, je to nejlepší den celé sezony. Tohle je prostě jako sen, opravdu nádherný sen. Vůbec nevím, co k tomu říct víc,“ řekla Bukovská.

Načítání...

Průběh závodu zcela korespondoval se slovy ostravské rodačky, která ovládla tradiční domácí anketu Král cyklistiky za minulý rok. Během něj byla velmi úspěšná také v cross country horských kol, když získala bronz na MS i ME a navrch přidala evropské stříbro v short tracku.

„Je to nádherný pocit, ten nejkrásnější možný pocit, jaký mohu zažít. Je to něco neskutečného a pro mě velká čest,“ doplnila poté, co převzala zlatou medaili a oblékla duhový dres mistryně světa.

„Loni to pro mě bylo hrozně těžké, ale tentokrát už jsem si byla jistá,“ připomněla Bukovská nešťastný okamžik z loňského MS, kdy slavila triumf předčasně o kolo dříve, ale pak se musela spokojit se stříbrem.

„Jela jsem si svůj závod, jak jsem zvyklá, ale v posledním kole už to nešlo tak dobře, cítila jsem se unavená. A ona (Bukovská) má závěry opravdu hodně silné. Snažila jsem se, ale dnes to nestačilo. Samozřejmě jsem trošku smutná, ale je to, jak to je, mám za sebou i tak výbornou sezonu,“ uvedla Revolová.

Dvacet sekund po ní přijela Grohová, která si prožila hodně dramatickou chvilku. Podobně jako Bukovská se i ona prodírala vpřed ze druhé desítky. A jela skvěle. V závěru čtvrtého okruhu měla vedoucí dvojici kousek před sebou, ale otočila se, aby zkontrolovala dění za sebou, narazila do bariéry a upadla. Otřesená však rychle naskočila na kolo a uhájila bronz.

„Ohlížela jsem se, jak daleko za mnou je Italka (Giorgia Pellizottiová), vůbec jsem nevěděla, že jsem tak blízko u bariéry. Trefila jsem ji, ale dokázala jsem to udržet. Vůbec jsem nečekala, že bych mohla mít medaili. Necítila jsem se moc dobře a říkala jsem si, že umístění v top 5 by bylo skvělé,“ řekla Grohová.

Výsledky mistrovství světa v cyklokrosu

Juniorky (16,35 km): 1. Bukovská (ČR) 44:55, 2. Revolová (Fr.) -15, 3. Grohová -35, ...20. Šíslová -3:34, 31. Rothbauerová -5:30, Drhová (všechny ČR) nedokončila.

13:00 muži do 23 let (Bažant, Hojka, Kerl),

15:00 ženy elite (Zemanová).

Související články

Čeští cyklokrosaři zahájili MS šestým místem, triumf slaví Nizozemsko

30. 1. 2026

Čeští cyklokrosaři zahájili MS šestým místem, triumf slaví Nizozemsko
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.