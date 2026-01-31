Barbora Bukovská vybojovala v sobotu na mistrovství světa v nizozemském Hulstu čtvrtou medaili z velkých cyklokrosových akcí. Sedmnáctiletá závodnice se po titulu mistryně Evropy stala také mistryní světa a dosáhla svého životního úspěchu. Velký triumf proto vnímala jako nádherný sen.
Bukovská: Je to velká čest a nejkrásnější pocit, jaký mohu zažít
Bukovská udělala stejně jako na evropském šampionátu po zisku stříbra i poslední krok k vrcholu. Po druhém místě na ME 2024 ve španělské Pontevedře se v listopadu v belgickém Middelkerke stala mistryní Evropy. Stejný kousek nyní zopakovala i na světové scéně.
„Cítila jsem se dnes hodně silná, je to nejlepší den celé sezony. Tohle je prostě jako sen, opravdu nádherný sen,“ řekla Bukovská bezprostředně po projetí cílem.
„Je to nádherný pocit, ten nejkrásnější, jaký mohu zažít. Je to něco neskutečného a pro mě velká čest,“ doplnila poté, co převzala zlatou medaili a oblékla duhový dres mistryně světa.
Blízko k němu měla už před rokem ve francouzském Liévin. „Loni to pro mě bylo hrozně těžké, ale tentokrát už jsem si byla jistá,“ připomněla Bukovská nešťastný okamžik z loňského MS, kdy slavila triumf předčasně o kolo dříve, ale pak se musela spokojit se stříbrem.
Průběh závodu zcela korespondoval se slovy ostravské rodačky, která ovládla tradiční domácí anketu Král cyklistiky za minulý rok. Během něj byla úspěšná také v cross country horských kol, když získala bronz na MS i ME a navrch přidala evropské stříbro v short tracku.
Bukovská neměla příliš dobrý start a po prvním z pěti okruhů byla desátá s půlminutovým mankem na hlavní favoritku Lise Revolovou. Právě Francouzka triumfovala loni a ani tentokrát na nic nečekala a vystřelila za obhajobou. Dlouho jela zdánlivě neohroženě v čele.
„Ze začátku bylo hrozně náročné se dostat dopředu, ale pořád jsem věřila, že Revolovou dojedu. Věřila jsem si, protože už se mi to jednou stalo. Věděla jsem, že ztrátu dokážu smazat. Prostě jsem si řekla, že to buď vyjde, nebo ne,“ prozradila.
Jakmile měla Revolovou na dohled, brzy se na ni také dotáhla a poté ukázala, že sil má na rozdávání. V posledním pátém okruhu jí během chvíle ujela a bylo zřejmé, že už ji může zastavit jen velká chyba nebo technický problém. Krizové chvíle ale Bukovská nedopustila a cílovou rovinku si mohla naplno vychutnat, zvítězila s náskokem 15 sekund.
„Trať je tady strašně těžká, taková pravá cyklokrosová. Jsou tu výběhy, překážky, schody, prostě všechno. Dala jsem do toho úplně vše a dopadlo to nejlíp, jak mohlo,“ řekla Bukovská, kterou na stupně vítězů doprovodila bronzová Lucie Grohová.