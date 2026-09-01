Překvapení na Vueltě. Favority zaskočil Francouz Tronchon

Desátou etapu Vuelty překvapivě vyhrál Francouz Bastien Tronchon. Červený trikot lídra stále drží Španěl Enric Mas.
Peloton měl v pondělí volno a dnes na něj na kopcovité trase čekalo 184,5 km mezi Alcarazem a Elche de la Sierra. O vítězi rozhodoval hromadný spurt, ve kterém favority na posledních metrech zaskočil Tronchon.
Čtyřiadvacetiletý Francouz vyhrál před Magnusem Cortem z Dánska, třetí byl Belgičan Thibau Nys, čtvrtý jeho krajan Wout van Aert. Jediný český zástupce Jan Hirt obsadil 61. místo.
„Nevím, jak se mi to povedlo. Prostě jsem spurtoval, a když jsem projel cílem, tak jsem si myslel, že někdo dojel přede mnou. Proto jsem ani neslavil,“ řekl Tronchon.
„Je to naprosto šílené, nemůžu tomu uvěřit. Posledních pár dní pro mě bylo opravdu náročných, ale dnes jsem se cítil dobře,“ přidal jezdec stáje Groupama – FDJ United, který na Vueltě startuje poprvé.
V průběžném pořadí ke změnám nedošlo. Na první příčce je nadále Mas s náskokem jedné minuty a 18 sekund před čtyřnásobným šampionem Primožem Rogličem ze Slovinska. Hirtovi patří s odstupem 31 minut 22. místo.
Výsledky 10. etapy Vuelty
Výsledky 10. etapy Vuelty
1. Tronchon (Fr./Groupama-FDJ United) 4:07:41, 2. Cort (Dán./Uno-X Mobility), 3. Nys (Belg./Lidl-Trek), 4. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 5. Romele (It./XDS Astana), 6. Azparren (Šp./Pinarello Q36.5), ...61. Hirt (ČR/NSN) všichni stejný čas.
Průběžné pořadí: 1. Mas (Šp./Movistar) 32:41:44, 2. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -1:18, 3. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -1:39, 4. Onley (Brit./Netcompany INEOS) -2:20, 5. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -3:26, 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -3:55, ...22. Hirt 31:05.